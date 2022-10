Τέλος Μάριο Ντράγκι: Η τελευταία ερώτηση δημοσιογράφου

Καθώς ξημερώνει μια νέα εποχή στην Ιταλία, αφού η Τζόρτζια Μελόνι σχηματίζει τη νέα κυβέρνηση της χώρας, ο Μάριο Ντράγκι προχωρά στις τελευταίες του δηλώσεις ως πρωθυπουργός. Η ανταποκρίτρια του Bloomberg στην Ευρώπη, Μαρία Ταντέο, ανέβασε στον λογαριασμό της στο Twitter ένα σύντομο βίντεο, με τη λεζάντα «Η τελευταία μου ερώτηση στον Ντράγκι».

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ιταλίας δέχθηκε πολύ θετικά σχόλια από τους χρήστες του Twitter για την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση της δημοσιογράφου του Bloomberg: «Τι είναι η Ιταλία χωρίς τον Ντράγκι;». «Αυτό είναι δήλωση ή ερώτηση;» απάντησε εκείνος χαμογελώντας, και οι παρευρισκόμενοι γέλασαν δυνατά. Στη συνέχεια, ο Μάριο Ντράγκι είπε: «Ακούστε, η Ιταλία είναι πολύ ισχυρή χώρα, έχει δείξει τη δύναμή της και την αξιοπιστία της. Δείτε τα στοιχεία των τελευταίων δύο χρόνων, η συνδυασμένη ανάπτυξη είναι περίπου 10%. Συνολικά, η οικονομία της Ιταλίας τα πήγε περίφημα. Τώρα μπαίνει σε μια πιο δύσκολη περίοδο, αλλά μπαίνει ξεκινώντας από ένα στιβαρό σημείο εκκίνησης. Δεν θα δώσω κι ούτε έχω δώσει στο παρελθόν πολλή σημασία σε τέτοια ζητήματα νοσταλγίας, ”πώς θα πάνε τα πράγματα όταν ο Ντράγκι δεν θα είναι εκεί”. Αυτά τα πράγματα είναι συνήθως πομπώδη».

Στα σχόλια, οι χρήστες του Twitter μιλούν για έναν πρωθυπουργό που είναι έξυπνος και μετριόφρων και αρκετοί γράφουν ότι θα τους λείψει. Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Παρασκευής η Τζόρτζια Μελόνι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Νωρίτερα, η σύνοδος κορυφής της ΕΕ είπε το δικό της «αντίο» στον Μάριο Ντράγκι με ένα συγκινητικό βίντεο.

