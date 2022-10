Αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο: Νέο περιστατικό θανάτου στο Λας Βέγκας

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες μετά τον θάνατο ενός εφήβου στο Λας Βέγκας από μια σπάνια αμοιβάδα που «τρώει» τον εγκέφαλο. Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Τελικά διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί από την Naegleria fowleri, μια αμοιβάδα που προκαλεί μόλυνση στον εγκέφαλο, γνωστή ως πρωτογενής αμoιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (Primary Amebic Meningoencephalitis).

«Πρόκειται για μια πολύ, πολύ σπάνια ασθένεια», αναφέρει ο επιδημιολόγος Μπράιν Λάμπους. Η λοίμωξη σπάνια προκαλεί τον θάνατο, ενώ συνήθως προσβάλλει κάποιον όταν το νερό στο οποίο βουτά είναι μολυσμένο. Η αμοιβάδα μπορεί να εισχωρήσει στον οργανισμό του ανθρώπου από τη μύτη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο έφηβος κολύμπησε σε ζεστά νερά στη λίμνη Μιντ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το CDC έχει καταγράψει μόλις 154 περιπτώσεις μόλυνσης και θανάτου από αμοιβάδα στις ΗΠΑ από το 1962. Σχεδόν τα μισά από αυτά τα κρούσματα ήταν στο Τέξας και τη Φλόριντα. Μόνο ένα αναφέρθηκε στη Νεβάδα πριν το τελευταίο περιστατικό του εφήβου.

