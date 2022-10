Έμιλι Ραταϊκόφσκι διαζύγιο: Οι πρώτες δηλώσεις του μοντέλου για τον χωρισμό της

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μίλησε για πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλαρντ. Το διάσημο μοντέλο παραχώρησε συνέντευξη στο Harper’s Bazaar και εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά της σχετικά με το διαζύγιο που πήρε από τον πατέρα των παιδιών της. «Νιώθω όλα τα συναισθήματα. Nιώθω θυμό, θλίψη, ενθουσιασμό, χαρά. Νιώθω αισιοδοξία. Κάθε μέρα είναι διαφορετική», δήλωσε.

Emily Ratajkowski said she felt "all the emotions" after splitting from her husband amid claims he cheatedhttps://t.co/BzH1NApCwD

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) October 20, 2022