Ο Πούτιν με τουφέκι: Επίδειξη σε κέντρο εκπαίδευσης επίστρατων

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιθεώρησε σήμερα ένα κέντρο εκπαίδευσης για επίστρατους στην περιοχή Ριαζάν νοτιοανατολικά της Μόσχας, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων.

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού είπε στον Πούτιν πώς γίνεται η εκπαίδευση των επίστρατων, οι οποίοι έχουν κληθεί να υποστηρίξουν τη στρατιωτική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Putin shows the mobilized how the sniper rifle works 😏 pic.twitter.com/XoTjG4K88a

— Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) October 20, 2022