ΝΑΤΟ για Ρωσία: «Θα αναλάβουμε δράση αν η Σουηδία ή η Φινλανδία δεχθούν πίεση»

Οι νατοϊκοί σύμμαχοι θα αναλάβουν δράση, αν η Σουηδία και η Φινλανδία δεχθούν πίεση από την Ρωσία ή άλλον αντίπαλο πριν γίνουν πλήρη μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. «Είναι αδιανόητο οι σύμμαχοι να μην αναλάβουν δράση, αν η Σουηδία και η Φινλανδία βρεθούν υπό οποιοδήποτε είδος πίεσης», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον.

Ο Στόλτενμπεργκ είπε ακόμη: «Όλοι συμφωνούμε για την σημασία του μνημονίου που υπέγραψαν η Σουηδία, η Φινλανδία και η Τουρκία και για την ανάγκη αντιμετώπισης των δικαιολογημένων ανησυχιών της Τουρκίας. Καλωσορίζω τα μεγάλα, σταθερά βήματα που κάνει η Σουηδία για να εφαρμόσει το τριμερές μνημόνιο, βάζοντας τέλος στους περιορισμούς για τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία και εργαζόμενη για τον κοινό μηχανισμό εφαρμογής σε ζητήματα όπως οι εκδόσεις (καταζητούμενων) και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», επισήμανε ο Γενς Στόλετνεμπεργκ.

#NATO Defence Ministers met at a critical moment in #Russia’s war on #Ukraine. We agreed to step up support for Kyiv, with air defence as a priority. We will also continue to strengthen Allied deterrence & defence, boost stockpiles, & step up critical infrastructure protection. pic.twitter.com/vo66gc8Wdi

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 13, 2022