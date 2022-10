Δένδιας Κίεβο: Στην εμπόλεμη χώρα ο Έλληνας υπΕΞ

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στο Κίεβο, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα καθώς και τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα. Η επίσκεψη αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, καθώς έχει ήδη μεταβεί δύο φορές στην Οδησσό, πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ελληνισμό. Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επαναλάβει το μήνυμα ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών, και ότι καταδικάζει τον αναθεωρητισμό, από όπου και εάν προέρχεται.

I'm travelling to #Kyiv to meet with 🇺🇦 officials on my third visit to the country since the 🇷🇺 invasion. I will reiterate that 🇬🇷 supports the territorial integrity and sovereignty of all states and condemns revisionism wherever it comes from. (1/2) pic.twitter.com/Pz7tPK3IGz

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 18, 2022