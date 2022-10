Λιμός Σομαλία: Ένα παιδί κάθε ένα λεπτό διακομίζεται σε νοσοκομείο

Ένα παιδί εισάγεται σε νοσοκομείο της Σομαλίας κάθε λεπτό της ώρας για υποσιτισμό καθώς η σοβαρή ξηρασία απειλεί να προκαλέσει τον θάνατο παιδιών σε κλίμακα που δεν έχει υπάρξει εδώ και 50 χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της UNICEF. Η κατάσταση στη Σομαλία είναι ήδη χειρότερη σε σχέση με το 2011, είπε ο εκπρόσωπος σε ενημέρωση στη Γενεύη, όταν ο λιμός είχε στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 250.000 ανθρώπους στο Κέρας της Αφρικής. Σύμφωνα με τη Unicef, 730 παιδιά πέθαναν σε κέντρα διατροφής στη Σομαλία την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουλίου. Περισσότερο από μισό εκατομμύριο παιδιά, ηλικίας έξι μηνών έως πέντε ετών, υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στη Σομαλία.

Έπειτα από τέσσερις εποχές των βροχών χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις από τα τέλη του 2020 και με μια πέμπτη να διαφαίνεται από τον Οκτώβριο, η Σομαλία βυθίζεται στο λιμό. Σε όλη τη χώρα 7,8 εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν ο μισός πληθυσμός, επηρεάζονται από την ξηρασία. Από αυτούς 213.000 αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) Μάρτιν Γκρίφιθς, η κατάσταση είναι χειρότερη από αυτή του προηγούμενου λιμού του 2011, από τον οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους 260.000 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων παιδιά κάτω των 5 ετών.

