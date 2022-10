Ράσελ Κρόου σχέση: Ερωτευμένος ξανά ο διάσημος ηθοποιός

Ο Ράσελ Κρόου είναι ξανά ερωτευμένος. O διάσημος ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Poker Face» στη Ρώμη, με νέα σύντροφο στο πλευρό του, την 31χρονη Μπρίτνεϊ Θέριοτ. Τα γυρίσματα του θρίλερ «Poker Face» πραγματοποιήθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και ο ηθοποιός σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο φιλμ. Ο Κρόου, ο οποίος οριστικοποίησε το διαζύγιό του από την πρώην σύζυγό του, Ντανιέλ Σπένσερ, το 2018, δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελά στους φωτογράφους, καθώς αντάλλασσε τρυφερές αγκαλιές με την 31χρονη.

Russell Crowe, 58, makes his red carpet debut with girlfriend Britney Theriot, 31, at Poker Face premiere in Rome https://t.co/xm1jC2rNVD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 17, 2022

Το ζευγάρι εδώ και πολύ καιρό έχει επιβεβαιώσει τη σχέση του, με ένα φιλί σε γήπεδο του τένις τον Νοέμβριο του 2020, όταν παρακολουθούσαν έναν αγώνα και οι φωτογράφοι τους απαθανάτισαν σε τρυφερά τετ-α-τετ. Μάλιστα από τότε, έχουν φωτογραφηθεί πολλές φορές να παίζουν τένις στο Σίδνεϊ. Ωστόσο αυτή είναι η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριου.

Russell Crowe and rumoured girlfriend Britney Theriot were caught kissing during a hands-on tennis session. Here are https://t.co/amDtvz06l6’s best celeb pics this week.https://t.co/DuJR1HpNX4 — news.com.au (@newscomauHQ) November 14, 2020

Σύμφωνα με το «People», η Μπρίτνεϊ Θέριοτ κατάγεται από τη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα και ολοκλήρωσε τις σχολικές της σπουδές σε ιδιωτικό καθολικό λύκειο, όπου φοιτούσαν μόνο κορίτσια. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο, ωστόσο μετά τις σπουδές της ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής και έπαιξε σε μερικές ταινίες, μία εκ των οποίων το «Broken City» το 2013, όταν και γνώρισε τον Κρόου. Μετά τη σύντομη πορεία της στη μεγάλη οθόνη, η Θέριοτ άλλαξε πορεία ξανά και πλέον ασχολείται με το real estate. Πιο συγκεκιμένα η ηθοποιός εντάχθηκε το 2019 στο πρακτορείο Mirambell Realty με έδρα τη Λουιζιάνα, γεγονός που γνωστοποιήθηκε μέσα από ανάρτηση του πρακτορείου στο Facebook.

Τον Ιούλιο του 2022, ο Κρόου μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Twitter με τον ίδιο, τη Θέριοτ, τους δύο γιους του, Τσάρλς και Τέννισον και μερικούς από τους φίλους τους, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Ρώμη, όπου και γυρίστηκε η διάσημη ταινία «Μονομάχος».