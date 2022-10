Eurovision 2023 Κύπρος: Ο Andrew Lambrou θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψε με την Panik Records και σε συνεργασία με την City Pop Records Αυστραλίας, η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision από τον Κυπριακής καταγωγής, δημοφιλή τραγουδιστή Andrew Lambrou, που εκπροσωπείται από την Saiko Management της Νέας Υόρκης. Ο διαγωνισμός του 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου τον προσεχή Μάιο.

Η παράδοση θέλει τη χώρα που κερδίζει τον διαγωνισμό τη μία χρονιά να τον φιλοξενεί την επόμενη. Ωστόσο η EBU απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει η διοργάνωση στην Ουκρανία, για λόγους ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι η διοργάνωση ανατέθηκε στη Βρετανία, τη χώρα που κατέλαβε την δεύτερη θέση. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης στο Instagram, ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου, ο δεύτερος στις 11 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός στις 13 Μαΐου.

⚡️🇨🇾 Cyprus at Eurovision 2023 in Liverpool will be represented by Andrew Lambrou!

He is 24 years old, he lives and works in Sydney.

Last year, the artist participated in the national selection of Australia – Australia Decides 2022.

