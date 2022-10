Drones καμικάζι Ουκρανία: Ελληνίδα δημοσιογράφος τρέχει να καλυφθεί

Ώρες πανικού ζει για άλλη μια φορά το πρωί της Δευτέρας (17/10) η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, μετά το μπαράζ επιθέσεων με drone kamikazi από τη ρωσική πλευρά. Μέχρι στιγμής από την νέα επίθεση, τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά από αυτή που σημειώθηκε πριν από μια εβδομάδα αφήνοντας πίσω της νεκρούς και τραυματίες, δεν υπάρχουν θύματα με τον τρόμο, όμως, να έχει επιστρέψει εκ νέου στην πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως περιγράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, παιδιά που περνούν τα βράδια τους στα καταφύγια και ετοιμάζονταν να πάνε σχολείο, έντρομα κρύβονται στα καταφύγια παρακολουθώντας τις δραματικές εξελίξεις μέσω των social media.

Russia attacked the center of Kiev with Iranian drones. There were blows to the apartment building. The second week, the second Monday in a row, Russia shows its atrocities and terrorist attacks.#RussiaIsATerroristState #KyivUnderAttack pic.twitter.com/lE3HuHDSfJ

— Serhii Tyaglovsky ✙ 🇺🇦🇪🇺 (@tyaglovsky) October 17, 2022