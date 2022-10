Δημήτρης Κυρσανίδης Παρκούρ: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο αγώνισμα freestyle ανδρών

Ακόμη μία μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς μετά την Άννα Κορακάκη, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, οι Δημήτρης Κυρσανίδης αναδείχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο παρκούρ, στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο.

📸 That feeling after finding out you've just won a medal at the first-ever FIG #Parkour World Championships… 🤩🏆

Happy faces all around after the Men's Freestyle final 👀! #Parkour #PKWorlds2022 pic.twitter.com/5Ui8sXFfCw

