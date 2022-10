Κίνα – Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος: Ο viral τρόπος που σερβίρεται το τσάι

Συντονισμένη χορογραφία θυμίζει ο μηχανικός τρόπος με τον οποίο ακόμη και το τσάι σερβίρεται στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου, δείχνει την πρόβα των σερβιτόρων που σε συντονισμένες κινήσεις σερβίρουν τσάι. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να εξασφαλίσει μια τρίτη πενταετή θητεία ως γενικός γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος στο συνέδριο του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος οι εργασίες του οποίου ξεκινούν αύριο Κυριακή στο Πεκίνο. Όπως ανακοίνωσε ο Σουν Γελί, το εν λόγω συνέδριο θα διαρκέσει ως τις 22 Οκτωβρίου.

Το συνέδριο του ΚΚΚ, που διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια, αναμένεται φέτος να ανανεώσει την ηγετική ομάδα της Κίνας εξασφαλίζοντας παράλληλα στον Σι Τζινπίνγκ μια νέα θητεία. Την επομένη της ολοκλήρωσής του, στις 23 Οκτωβρίου, θα αποκαλυφθεί η σύνθεση της νέας Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου. Συνολικά, περίπου 2.300 αντιπρόσωποι θα συναντηθούν κεκλεισμένων των θυρών μετά την τελετή έναρξης του συνεδρίου στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στη δυτική πλευρά της πλατείας Τιενανμέν, στο κέντρο του Πεκίνου. Ο 69χρονος Σι Τζινπίνγκ θα κάνει έναν απολογισμό των τελευταίων πέντε ετών και θα παρουσιάσει τον οδικό του χάρτη για την επόμενη πενταετία σε μια ομιλία που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά.

At China’s Party Congress, even the serving of tea is a choreographed spectacle pic.twitter.com/KGVpwwryo1

— Ananth Krishnan (@ananthkrishnan) October 16, 2022