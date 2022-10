Νεϊμάρ φυλάκιση: Σε δικαστική μάχη ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης πέντε ετών βρίσκεται ο Νεϊμάρ για τα αδικήματα της διαφθοράς και της απάτης. Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από τον ισχυρισμό της επενδυτικής εταιρείας DIS από τη Βραζιλία η οποία υποστηρίζει ότι κατά τη μεταγραφή του Νεϊμάρ από τη Σάντος στην Μπαρτσελόνα, το 2013, έχασε 2 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του 40% των δικαιωμάτων που είχε για τον ποδοσφαιριστή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν την εμφάνιση του Νεϊμάρ την ερχόμενη εβδομάδα σε δικαστήριο της Ισπανίας αφού έχασε έφεση που υπέβαλε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας το 2017. Στην ίδια δίκη, στην οποία δεν έχει διευκρινιστεί αν θα πρέπει να είναι παρών συνέχεια ο 30χρονος ποδοσφαιριστής, κατηγορούμενοι είναι και οι πρώην πρόεδροι των δύο ομάδων, ο Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου και ο Σάντρο Ροσέλ της Μπαρτσελόνα και ο Οντίλιο Ροντρίγκεζ της Σάντος, καθώς και οι γονείς του Νεϊμάρ. Υπενθυμίζεται ότι η μεταγραφή του Νεϊμάρ στη Μπαρτσελόνα είχε «κλείσει» στα 57,1 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα υποστηρίζει ότι το ποσό της μεταγραφής ήταν αυτό που δόθηκε τόσο στους γονείς του Νεϊμάρ όσο και στην Σάντος. Συγκεκριμένα στους γονείς του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή κατατέθηκαν 40 εκατομμύρια ευρώ με τα υπόλοιπα 17,1 εκατομμύρια ευρώ να δίνονται στη Σάντος με την εταιρεία DIS να εισπράττει το 40%.

Η επενδυτική εταιρεία υποστηρίζει ότι η προσφορά της Μπαρτσελόνα δεν ήταν η υψηλότερη. Στην έγκλισή της η εταιρεία υποστηρίζει ότι υπήρχαν ομάδες που πρόσφεραν τότε 60 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από τα 5 χρόνια φυλάκιση για τον Νεϊμάρ, η βραζιλιάνικη εταιρεία ζητά να της καταβληθούν 149 εκατομμύρια δολάρια από Μπαρτομέου και Ροσέλ. Οι Ισπανοί εισαγγελείς ωστόσο προτείνουν δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Νεϊμάρ και πέντε χρόνια φυλάκιση για τον Ροσέλ και πρόστιμο 8,4 εκατομμυρίων ευρώ για την Μπαρτσελόνα.

