Έκρηξη στην Τουρκία: “Ευχαριστώ” Τσαβούσογλου σε Δένδια

Τις ευχαριστίες του στον Νίκο Δένδια, ο οποίος νωρίτερα εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο 40 ανθρώπων μετά την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Μπαρτίν, εξέφρασε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών μετά την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Μπαρτίν της Τουρκίας. Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες που θρηνούν & ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου σε επιστολή μου στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου» έγραψε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απάντησε: «Σε ευχαριστώ αγαπητέ Νίκο για το συλλυπητήριο μήνυμά σου».

Thank you dear Nikos for your message of condolences. 🇹🇷🇬🇷 https://t.co/knfyXYlCvd

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 15, 2022