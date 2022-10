Ρωσία – Ουκρανία πυρηνικά: Τι δήλωσε ο Μακρόν για στρατιωτική βοήθεια και όπλα

Η Γαλλία δεν θα απαντήσει με πυρηνικά όπλα σε περίπτωση που τα χρησιμοποιήσει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, ξεκαθάρισε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Το [πυρηνικό] δόγμα μας αφορά στην προάσπιση των θεμελιωδών συμφερόντων του έθνους», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, όπου προανήγγειλε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. «Κι αυτά [τα συμφέροντα] είναι σαφώς καθορισμένα και δεν θα επηρεάζονταν άμεσα αν επί παραδείγματι γινόταν μια βαλλιστική πυρηνική επίθεση στην Ουκρανία, στην περιοχή», πρόσθεσε.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Μακρόν αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στο πυρηνικό αποτρεπτικό δόγμα της Γαλλίας αναφορικά με την Ουκρανία, τονίζοντας πάντως ότι δεν είναι καλό να γίνεται πολλή κουβέντα γι’ αυτό. Δυτικές χώρες έχουν επικρίνει σφοδρά τις απειλές του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν περί χρήσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, για την προάσπιση «με όλες τις δυνάμεις και μέσα που διαθέτουμε» των προσαρτημένων περιοχών. Αλλά παρά τις απειλές του, οι ΗΠΑ είπαν πρόσφατα ότι δεν έχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο Πούτιν ετοιμάζεται να διατάξει πυρηνικό πλήγμα.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει «να επιστρέψει στο τραπέζι» του διαλόγου για την ειρήνη στην Ουκρανία και τόνισε ότι και το Κίεβο θα πρέπει κάποια στιγμή να διαπραγματευτεί μαζί του. «Σήμερα, πρωτίστως, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να επιστρέψει στο τραπέζι για συνομιλίες», είπε. Ερωτηθείς κατά πόσον θα στήριζε μια ουκρανική αντεπίθεση για την ανακατάληψη της Κριμαίας, ο Μακρόν είπε ότι «κάποια στιγμή, καθώς εξελίσσεται η σύγκρουση» οι δύο πλευρές «θα πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι.

Το ερώτημα είναι κατά πόσον οι στόχοι του πολέμου θα επιτευχθούν μόνον με στρατιωτικά μέσα», είπε, αν και «εξαρτάται από τους Ουκρανούς να αποφασίσουν», ποιοι θα είναι οι στόχοι αυτοί. Και στην επισήμανση ότι το Κίεβο δεν θέλει πλέον να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν ο Μακρόν απάντησε: «Σας λέω ότι σε κάποιο σημείο αυτό θα είναι αναγκαίο. Γι’ αυτό και απέρριπτα πάντα τις μαξιμαλιστικές θέσεις».

#French President Emmanuel #Macron said that #Ukraine will receive anti-aircraft missiles and radars from the French side in the coming weeks, Sky News reports. pic.twitter.com/VTcbSUEPrK

— NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2022