Ουκρανία: Απελπισμένη κίνηση Πούτιν το μπαράζ βομβαρδισμών

Οι πολιτικοί και στρατηγικοί ιθύνοντες της Δύσης και της Ουκρανίας προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν την απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να «απαντήσει» στην έκρηξη της γέφυρας στην Κριμαία με μπαράζ βομβαρδισμών σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας την Δευτέρα. Επί ματαίω όμως. Όχι γιατί υπάρχει ένα καλά κρυμμένο σχέδιο πίσω από αυτές, αλλά γιατί επί της ουσίας δεν έχουν καμία τακτική ή στρατηγική αξία επί του πεδίου. Πρόκειται καθαρά για πολιτική απόφαση –αν όχι για οργισμένη τυφλή αντίδραση- που σκοπό έχει, κατά τον ίδιο, την αποκατάσταση του ρωσικού και του προσωπικού του γοήτρου.

Σήμερα, ξημερώματα Τρίτης σημειώθηκαν χτυπήματα στην πόλη Ζαπορίζια με την αναπληρώτρια υπουργό Εξωτερικών, Εμινέ Ντζέπαρ, να δηλώνει ότι οι Ρώσοι εκτόξευσαν τουλάχιστον 15 πυραύλους «στοχεύοντας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ένα νοσοκομείο και κατοικίες». «Τα θύματα ήταν απλοί Ουκρανοί: τόσο αυτοί που σκοτώθηκαν σε μια διασταύρωση στο Κίεβο κοντά σε μια παιδική χαρά όσο και αυτοί που έμειναν χωρίς φως, νερό και θέρμανση σε αρκετές πόλεις. Αλλά το μπαράζ των χτυπημάτων της Δευτέρας ήταν μια απελπισμένη κίνηση του Πούτιν για να απαντήσει σε όσους ασκούν κριτική για τους στρατιωτικούς χειρισμούς μετά την έκρηξη στην Κριμαία» αναφέρει ο Guardian. «Αυτό που έκανε ήταν μια ασήμαντη εκδίκηση. Μια προσωπική εκδίκηση» πρόσθεσε ο αναλυτής του Carnegie Endowment for International Peace, Αντρέι Κολεσνίκοφ.

Here we go again: Air raid, Kyiv, just as people are getting ready for work and school. #RussianTerrorAttacks pic.twitter.com/xL7JUgy3yN

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) October 11, 2022