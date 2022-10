Λίβερπουλ τραυματισμός: Εκτός μέχρι το 2023 ο Λουίς Ντίας

Τίποτα, μα τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά φέτος στη Λίβερπουλ και στον Γιούργκεν Κλοπ, που εκτός από το κάκιστο ξεκίνημα της ομάδας του στην Premier League (10η θέση με μόλις 2 νίκες σε 8 αγώνες), καλείται να διαχειριστεί και μία σειρά από σοβαρούς τραυματισμούς. Τελευταίο «θύμα» της κακοδαιμονίας των «reds», ήταν ο Λουίς Ντίας, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον για δύο μήνες.

Φέτος ο Ντίας έχει αγωνιστεί 12 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Λίβερπουλ, μετρώντας τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ. Ο Κολομβιανός ακραίος επιθετικός δεν θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα ξεκινήσει άμεσα συντηρητική αγωγή που θα το κρατήσει εκτός αγώνων μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, με την επάνοδό του στα γήπεδα να προσδιορίζεται χρονικά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Φέτος ο Ντίας έχει αγωνιστεί 12 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Λίβερπουλ, μετρώντας τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

