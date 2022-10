Βομβαρδισμός Ουκρανία: Δεκάδες νεκροί στην Ζαπορίζια

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε νέους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ρώσοι κατακτητές χτύπησαν με κυνικό τρόπο κτίρια με διαμερίσματα και μη στρατιωτικές υποδομές», ανέφερε η κεντρική στρατιωτική διοίκηση σε ανάρτηση στο Facebook. «Οι πληροφορίες για θύματα διασταυρώνονται, αλλά είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί ή τραυματίες». Νωρίτερα, ο τοπικός αξιωματούχος Ανατόλι Κούρτεφ ανέφερε μέσω Telegram ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό, όταν πύραυλοι έπληξαν πολυώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων και άλλα κτίρια. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.

Zaporizhzhia tonight. The Russians fired missiles at residential buildings. The number of victims remains unknown.

just civilians who were sleeping peacefully in their homes. Who will never wake up again..

— Liubov Bondarenko🇺🇦 (@LiubovBon) October 9, 2022