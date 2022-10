16χρονη Ιράν: YouTuber και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών η ανήλικη που σκοτώθηκε

Στην τρίτη εβδομάδα μπαίνουν οι διαδηλώσεις στον Ιράν που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί κατά τη σύλληψή της, ενώ υπάρχουν αναφορές για τον θάνατο μιας ακόμη έφηβης στα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας. Ειδικότερα, η Sarina Esmailzadeh, μια 16χρονη που δημοσίευε δημοφιλή vlog στο YouTube, σκοτώθηκε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας την ξυλοκόπησαν με γκλομπ σε μια διαδήλωση στο Gohardasht στην επαρχία Alborz στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Επικαλούμενη μια πηγή, η Διεθνής Αμνηστία ισχυρίστηκε επίσης ότι η οικογένεια της έφηβης είχε υποβληθεί σε «έντονες πιέσεις για να σιωπήσει», ισχυρισμούς που διέψευσαν Ιρανοί αξιωματούχοι.

Την Παρασκευή, καθώς η είδηση του θανάτου της Esmailzadeh διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna μετέδωσε ότι ο ανώτατος δικαστής της επαρχίας Alborz είπε ότι η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι ο θάνατος της έφηβης ήταν αυτοκτονία αφού πήδηξε από τη στέγη ενός πενταώροφου κτιρίου και ότι η 16χρονη είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. Τα βίντεο της Esmailzadeh στο YouTube, που έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δείχνουν να ακούει μουσική, να χορεύει και να μιλά για τα όνειρά της να ταξιδέψει. Σε άλλα, μιλά για τα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης της υποχρεωτικής χιτζάμπ, και του θυμού της για την οικονομική κατάσταση στο Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η Shakarami αυτοκτόνησε

Σε ομάδες ιδιωτικών μηνυμάτων, μαθήτριες σε όλο το Ιράν ανέφεραν ότι σχεδίαζαν διαδηλώσεις το Σαββατοκύριακο για να δείξουν αλληλεγγύη στην Esmailzadeh και τη Nika Shakarami, τη 17χρονη μαθήτρια που χάθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου και επίσης φέρεται να βασανίστηκε και να σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν. Παρά τους ισχυρισμούς ότι η Shakarami ξυλοκοπήθηκε και βιάστηκε και ότι η σορός της κλάπηκε από την οικογένειά της και θάφτηκε χωρίς τη συγκατάθεσή τους, οι Ιρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η Shakarami είχε επίσης αυτοκτονήσει πηδώντας από την οροφή ενός κτιρίου. Αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, η μητέρα της Shakarami κατηγόρησε τις ιρανικές Αρχές για τη δολοφονία της κόρης της και ισχυρίστηκε ότι προσπάθησαν να την αναγκάσουν να βγάλει μια δήλωση λέγοντας ότι η Shakarami είχε αυτοκτονήσει.

Την Παρασκευή, το πρακτορείο ειδήσεων Irna ανέφερε ότι η αναφορά του Ιρανού ιατροδικαστή για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, της 22χρονης που πέθανε αφού συνελήφθη από την αστυνομία ηθικής του Ιράν και της οποίας ο θάνατος πυροδότησε εκτεταμένες διαμαρτυρίες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν πέθανε λόγω χτυπήματα στο κεφάλι και στα άκρα αλλά από πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων που προκλήθηκε από εγκεφαλική υποξία μετά την πτώση της ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, λόγω «υποκείμενων ασθενειών». Οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι πάνω από 150 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης καταστολής των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.