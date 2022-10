Κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης 2022: Στη λίστα ο Μίλτος Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους τρεις φιναλίστ και διεκδικεί τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της Ευρώπης για το 2022. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, χρυσός στο Ευρωπαϊκό ανοιχτού, δεύτερος στο Παγκόσμιο ανοιχτού, νικητής στον τελικό του Diamond League και κορυφαίος στον κόσμο με βάση την επίδοση του δε θα μπορούσε να απουσιάζει από την τελική τριάδα. Ο Τεντόγλου διέγραψε φέτος εξαιρετική σεζόν έχοντας σταθερά άλματα πάνω από τα 8,30 μ., ενώ σε δύο σπουδαίους αγώνες, το Παγκόσμιο κλειστού και το Ευρωπαϊκό ανοιχτού ολοκλήρωσε με επίδοση πάνω από τα 8,50 μέτρα.

Στην τελική τριάδα των Ανδρών βρέθηκαν ακόμη ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις (επί κοντώ) και ο Νορβηγός Γιάκομπ Ινγκεμπρίτσεν (1.500 μ./5.000 μ.). Ο κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης θα γίνει γνωστός στις 22 Οκτωβρίου στο Γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στο Ταλίν της Εσθονίας. Εκτός τελικής τριάδας έμεινε η Αντιγόνη Ντριμπιώτη, παρά το γεγονός ότι κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου και την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο του Όρεγκον και είχε μία κατά κοινή ομολογία εντυπωσιακή σεζόν. Οι τρεις αθλήτριες που διεκδικούν τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας είναι οι Μπολ (Ολλανδία, 400μ./400 μ. εμπ.), Μάχουσιτς (Ουκρανία, ύψος) και Τιάμ (Βέλγιο, 7αθλο). Στην τελική τριάδα της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας είναι και η Ελίνα Τζένγκο.

The big three! ✨

🇸🇪 Armand Duplantis

🇳🇴 Jakob Ingebrigtsen

🇬🇷 Miltiadis Tentoglou

Who is your men’s winner for 2022? 🏆

The winner will be crowned at the Golden Tracks in Tallinn on 22 October? pic.twitter.com/X9TJzhycO8

— European Athletics (@EuroAthletics) October 7, 2022