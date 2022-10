Γουάντα Νάρα – Masked Singer: «Ξεσάλωσε» στην Αργεντινή μετά τον χωρισμό της με τον Ικάρντι

Η Γουάντα Νάρα έχει θελήσει με ποικίλους τρόπους να τραβήξει τα βλέμματα και τα σχόλια του κόσμου. Αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, αναφέρθηκε σε μια ιστορία με τον Πάμπλο Οσβάλντο. Το γνωστό μοντέλο συμμετέχει ως κριτής στο «Masked Singer» της Αργεντινής όταν αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία με τον Οσβάλντο, ο οποίος φέρεται να την είχε χτυπήσει. Η Γουάντα μάντεψε στο λάιβ σόου ότι ο άνθρωπος πίσω από τη μάσκα ήταν ο Οσβάλντο μιας και η στάση του ταίριαζε στον Αργεντινό, λέγοντας πως γνωρίζει επίσης ότι ο βετεράνος επιθετικός και πλέον τραγουδιστής σχεδιάζει να κυκλοφορήσει σύντομα νέο άλμπουμ.

Wanda Nara claims Mauro Icardi's former team-mate hit on her while they were married https://t.co/c5QBVozpg3

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 7, 2022