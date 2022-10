Ταϊλάνδη μακελειό: Πυροβόλησε τις δασκάλες του παιδικού σταθμού, μαχαίρωσε τα παιδιά που κοιμούνταν

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ταϊλάνδη σε περιστατικό με πυρά σε παιδικό σταθμό, με δράστη έναν πρώην αστυνομικό, ο οποίος σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του πριν αυτοκτονήσει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους περιλαμβάνονται 22 παιδιά. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε αποπεμφθεί από την Υπηρεσία του για λόγους που σχετίζονται με ναρκωτικά. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 23 παιδιά, ηλικίας 2 έως 3 ετών. Η επίθεση ξεκίνησε στις 12.30 τοπική ώρα (09.30 ώρα Ελλάδας) σε παιδικό σταθμό, πριν ο δράστης διαφύγει με αυτοκίνητο, χτυπώντας πολλούς πεζούς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζακαπάτ Βιτζιτραϊτάγια, συνταγματάρχης της αστυνομίας στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Περίπου 30 παιδιά βρίσκονταν στον παιδικό σταθμό όταν ο ένοπλος εισήλθε στον χώρο την ώρα του μεσημεριανού γεύματος, δήλωσε η Τζιντάπα Μπονσόμ, τοπικός αξιωματούχος, στο Reuters. Ο άνδρας πυροβόλησε πρώτα τέσσερα ή πέντε μέλη του προσωπικού, μεταξύ των οποίων και μια δασκάλα που ήταν οκτώ μηνών έγκυος, περιέγραψε η Τζιπάντα. «Στην αρχή ο κόσμος νόμιζε ότι πρόκειται για βεγγαλικά», πρόσθεσε η ίδια. Στη συνέχεια ο ένοπλος εισέβαλε σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο όπου κοιμόντουσαν παιδιά -είπε η Τζιντάπα-, για να σκοτώσει τα παιδιά εκεί με μαχαίρι. Η 31χρονη αυτόπτης μάρτυρας Paweena Purichan πήγαινε με τη μοτοσικλέτα της στο κατάστημά της όταν συνάντησε τον δράστη να φεύγει και να οδηγεί περίεργα.

Just in

Video shows the scene outside a children’s daycare centre in northeast Thailand where more than 30 people, including children, have been killed in a mass shooting. Police say the suspect fled the scene then shot himself and his family pic.twitter.com/SODHJopCEd

— David Tun (@davidtun55Htet) October 6, 2022