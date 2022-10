Λονδίνο – επίθεση με μαχαίρι: Συναγερμός σε κεντρικό δρόμο

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία του Λονδίνου, καθώς τρία άτομα μαχαιρώθηκαν και ένα ακόμη τραυματίστηκε μέσα στη μέση του δρόμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κοντά στον σταθμό του Liverpool Street έσπευσαν ασθενοφόρα και περιπολικά. Η αστυνομία του Λονδίνου ενημέρωσε: «Λάβαμε αναφορές για τρία μαχαιρώματα και ένα άτομο που σπρώχτηκε και έπεσε στο δρόμο. Τρία θύματα μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για μια κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως σχετιζόμενη με την τρομοκρατία. Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ύποπτη ληστεία. Οι έρευνες συνεχίζονται».

Πληροφορίες που προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν όταν παρευρισκόμενοι επενέβησαν για να σταματήσουν άγνωστους που έκλεψαν ποδήλατα.

We received reports of three stabbings & a person pushed to the floor on Bishopsgate at 9.46am & officers arrived at the scene at 9.51am. Three victims were taken by LAS to a nearby hospital to be treated.

This is an ongoing situation, but is not being treated as terror-related

— City of London Police (@CityPolice) October 6, 2022