Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA: Το ξεκαρδιστικό βίντεο που έγινε viral

Στο Άμπου Ντάμπι με τους Μιλγουόκι Μπακς του NBA βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τα δυο παιχνίδια κόντρα στους Ατλάντα Χοκς για την preseason. Η προσπάθειά του σούπερ σταρ των «ελαφιών» να χαϊδέψει ένα λευκό γεράκι δεν ήταν πετυχημένη.

Ο Έλληνας αστέρας πήρε το πτηνό στα χέρια του, άρχισε να το χαϊδεύει μέχρι που αυτό κουνήθηκε και τρόμαξε τον Αντετοκούνμπο. Εκείνος με τη σειρά του το επέστρεψε αμέσως, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια. Το βίντεο έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές του Αντετοκούνμπο να γελάνε μέχρι δακρύων! Δείτε το βίντεο:

Hold a falcon, the national emblem of the UAE ✔️ #NBAinAbuDhabi pic.twitter.com/MYeaNx9zSe

— NBA (@NBA) October 5, 2022