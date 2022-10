Τα καλύτερα μπαρ στον κόσμο: Δύο αθηναϊκά στην εικοσάδα!

Δημοσιεύθηκε η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2022 και η Αθήνα έχει εξέχουσα θέση, με όχι ένα αλλά δύο ονόματα στην πρώτη εικοσάδα! Ξεχάστε το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Η νέα κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα των κοκτέιλ είναι η Βαρκελώνη. Για πρώτη φορά από τότε που δημιουργήθηκε η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου (2009), την πρώτη θέση κερδίζει ένα μπαρ που βρίσκεται εκτός Νέας Υόρκης ή Λονδίνου. Πρόκειται για το Paradiso, το οποίο αναδείχθηκε πρόσφατα το καλύτερο μπαρ του κόσμου για το 2022! Δημιούργημα των Giacomo Giannotti και Margarita Sader, το Paradiso είναι ένα speakeasy μαγαζί μεσογειακού στιλ, στο οποίο μπαίνει κανείς από… τον καταψύκτη ενός άλλου καταστήματος στη μοντέρνα συνοικία El Born της Βαρκελώνης. Η ζωντανή πόλη της Καταλονίας φιλοξενεί τρία από τα 10 κορυφαία μπαρ στη λίστα του 2022, ενώ, συνολικά από την Ισπανία, τέσσερα μπαρ βρίσκονται στο Top 50.

Η Ιταλία έκανε επίσης μια ισχυρή εμφάνιση στο Top 50 του 2022, με μπαρ στη Ρώμη, τη Φλωρεντία, το Μιλάνο και τη Νάπολη, και ενώ το Λονδίνο έπεσε από την πρώτη θέση, εξακολουθεί να είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για κοκτέιλ στον κόσμο, με πέντε συνολικά μπαρ στη λίστα της φετινής χρονιάς. Φέτος, όμως, τη διαφορά έκανε η Αθήνα, η οποία πρωταγωνίστησε με τρεις συνολικά συμμετοχές στη λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ της χρονιάς σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα δύο από αυτά, μάλιστα, βρίσκονται στην πρώτη εικοσάδα, διεκδικώντας ανοδική πορεία για τα επόμενα χρόνια.

Τα τρία αθηναϊκά μπαρ που ξεχώρισαν το 2022

Πρόκειται για δύο πασίγνωστα μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, το The Clumsies και το Baba au Rum και το καινούργιο Line. Το μπαρ The Clumsies (Πραξιτέλους 30), που βρίσκεται στη 19η θέση, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή που άνοιξε, ενώ ανέβασε τον πήχη πολύ ψηλά σχετικά με τα κοκτέιλ του. Στο σπίτι των Clumsies υπάρχει το The Room, ένας χώρος με τζάκι, βιβλιοθήκη, μπιλιάρδο και βινύλια, που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 10 άτομα. Εκεί το σέρβις είναι προσωπικό και τελετουργικό, οι φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν την ξεχωριστή εμπειρία των Clumsies με μια λίστα από ιδιαίτερα cocktails και μοναδικές γεύσεις, που διατίθενται μόνο για αυτούς.

Το δεύτερο ελληνικό μπαρ της λίστας, το Baba Au Rum (Κλειτιού 6), έχει σκαρφαλώσει στην 20ή θέση. Στο Baba Au Rum θα βρείτε μία προσεκτικά επιλεγμένη ποικιλία από ποιοτικά και ιδιαίτερα αποστάγματα και λικέρ, με το ρούμι να έχει την τιμητική του. Να είστε σίγουροι ότι θα γευθείτε ανώτερες γεύσεις, που θα σας ταξιδέψουν στην ιστορία του cocktail και τις διαφορετικές κουλτούρες του.

Το τρίτο ελληνικό όνομα στη λίστα των φετινών World’s 50 Best Bars είναι το Line (Αγαθοδαίμονος 37 & Ορέστου 1, Πετράλωνα), δηλαδή το νέο εγχείρημα των Βασίλη Κυρίτση και Νίκου Μπακούλη (τα πρόσωπα πίσω από το The Clumsies) και του Δημήτρη Νταφόπουλου.

Κοντά στο κέντρο της Αθήνας, το κτίριο φιλοξενούσε στο παρελθόν μια γκαλερί, με τη βιομηχανική του εμφάνιση και τα φυσικά υλικά να έχουν διατηρηθεί, για να συνδυαστούν όμορφα με τα απίστευτα ψηλά ταβάνια και τον όμορφο κήπο. Η Line εμπνέεται από το δυναμικό και φυσικό ταξίδι της ζύμωσης, την εποχικότητα της παραγωγής, την έννοια της βιωσιμότητας και τη συνέργεια με μικρούς Έλληνες παραγωγούς. Δίνοντας έμφαση στα απροσδόκητα συστατικά και την ανορθόδοξη επεξεργασία, το Line φτιάχνει το δικό του «κρασί» φρούτων, μπύρα και χειροποίητο ψωμί.