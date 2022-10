Πλαφόν στο φυσικό αέριο: “Στροφή” της Κομισιόν

Η Κομισιόν είναι έτοιμη να συζητήσει ένα προσωρινό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, έπειτα από τις πιέσεις πολλών κρατών-μελών. Το πλαφόν, όπως διευκρίνισε, μπορεί να μπει μέχρι να δημιουργηθεί ο νέος δείκτης στην χρηματιστηριακή αγορά του αερίου. «Πρέπει να περιορίσουμε αυτόν τον πληθωριστικό αντίκτυπο του φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι’ αυτό είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε ένα ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» τόνισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. «Αυτό το ανώτατο όριο θα ήταν ένα πρώτο βήμα στην πορεία προς μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν.

«Ο ορισμός ενός πλαφόν στο φυσικό αέριο είναι μια προσωρινή λύση, μέχρι να δημιουργήσουμε έναν νέο ευρωπαϊκό δείκτη τιμών που θα διασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία της αγοράς και η Κομισιόν έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται πάνω σε αυτό, δήλωσε. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, δήλωσε πως θα καταθέσει την πρόταση της και γραπτώς σε επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ στην Σύνοδο που θα πραγματοποιήσουν στην Πράγα , αναφέροντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει ένα κοινό σύστημα για την Ενέργεια.

