Επιστράτευση Ρωσία: Η σοκαριστική πρόταση του καθεστώτος Καντίροφ

Σε μια αδιανόητη για πολιτισμένο κράτος απόφαση προχώρησαν οι αρχές της Τσετσενίας καθώς φέρονται να διέταξαν τους άνδρες «να ξυλοκοπήσουν τις συζύγους τους» σε περίπτωση που αυτές συμμετείχαν σε διαδήλωση κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες από την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial, το καθεστώς του Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος έχει αποδειχθεί ο πιο πιστός οπαδός του προέδρου της Ρωσίας, προειδοποίησε πως όσοι άνδρες δεν εφαρμόσουν τη διαταγή αυτή, τότε τον ξυλοδαρμό των γυναικών θα αναλάβουν Ρώσοι άνδρες ασφαλείας. Πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι σε μια τουλάχιστον περίπτωση, ο Αντάμ Μουράντοφ, ο οποίος υποχρεώθηκε να ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και του οποίου ο 18χρονος γιος εστάλη στο μέτωπο του πολέμου της Ουκρανίας, πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Η σύζυγος του Μουράντοφ ήταν μια από τις 130 γυναίκες που συνελήφθησαν σε διαδήλωση κατά της επιστράτευσης που πραγματοποιήθηκε στο Γκρόζνι της Τσετσενίας στις 21 Σεπτεμβρίου.

It is reported that women have gathered in Grozny near the central mosque to protest the sending of their husbands and sons to Ukraine to take part in a special military operation. But there is a possibility that this is a fake. pic.twitter.com/6oH6gmZsSY

— Alik Puhati (@rajdianos) September 20, 2022