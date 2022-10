Κυκλώνας Ίαν Φλόριντα: Αυξάνονται οι νεκροί, εικόνες βιβλικής καταστροφής

Δεκάδες θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές αφήνει πίσω του ο κυκλώνας Ίαν, που σάρωσε τις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για 50 επιβεβαιωμένους θανάτους, οι περισσότεροι εκ των οποίων αφορούν την κομητεία Λι στη Φλόριντα. Ακόμη πιο εφιαλτικοί είναι οι απολογισμοί αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, με το NBC να μιλά για 77 νεκρούς και το CNN για περισσότερους από 70.

#ian #huricaneian #MyrtleBeach Crazy amounts of flooding in myrtle right now, I don’t think any of us expected it to be this bad. Going to try to canoe to higher ground when the rapids calm down pic.twitter.com/RtBCcjOiUp

— Jacob Epstein (@wwvvyy7) September 30, 2022