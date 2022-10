Σακίρα – πρώην: Επέστρεψε στην αγκαλιά του Αντόνιο Ντε Λα Ρούα;

Ο «έρωτας με έρωτα περνάει», αν και στην περίπτωση της Σακίρα ίσως θα ταίριαζε καλύτερα ένα άλλο λαϊκό άσμα όπως «επιστροφές – καταστροφές». Όχι η Κολομβιανή σταρ δεν επέστρεψε στον Πικέ αλλά στον πρώην της, με τον οποίο ήταν ζευγάρι πριν γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Σακίρα επέστρεψε στην αγκαλιά του πρώην συντρόφου της και δικηγόρου, Αντόνιο Ντε Λα Ρούα. Ίσως εκτός από την παλιά φλόγα να έπαιξαν ρόλο και οι σοβαρές δικαστικές εκκρεμότητες που έχει, καθώς ο νέος αγαπημένος της είναι ένας διάσημος δικηγόρος και γιος του αείμνηστου προέδρου της Αργεντινής, Φερνάντο Ντε Λα Ρούα.

Η Σακίρα και ο Ντε Λα Ρούα, ήταν ζευγάρι για περισσότερα από 11 χρόνια και η Κολομβιανή σταρ του αφιέρωσε πολλά από τα τραγούδια της, με ένα από αυτά να είναι το «Día de enero». Η Καρίνα Λαβιτσίλο μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή της στην Αργεντινή, με τίτλο «Socios del Espectáculo», διαβεβαίωσε ότι ο γιος του πρώην προέδρου Φερνάντο ντε λα Ρούα και η Σακίρα έχουν ήδη επικοινωνήσει μέσω τηλεφώνου και ότι ο Αντόνιο, είναι πρόθυμος να βοηθήσει την Κολομβιανή σταρ σε ό,τι χρειάζεται, ενώ συμφώνησε να συναντηθούν στο Μαϊάμι. «Είμαι σε θέση να πω ότι η Σακίρα και ο Αντόνιο ντε λα Ρούα ήρθαν σε επαφή μέσω τηλεφώνου και αυτό, διότι η Σακίρα βιώνει μία δύσκολη στιγμή με την φυλάκιση που αντιμετωπίζει λόγω φοροδιαφυγής». Πάντως την ίδια ώρα, ο Πικέ απολαμβάνει τον έρωτα στο πλευρό της Κλάρα Κία Μαρτί, με την οποία μάλιστα φημολογείται ότι απατούσε την τραγουδίστρια.

Όπως έχει γίνει γνωστό η Σακίρα θα δικαστεί στην Ισπανία για φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο απέκρυψε έσοδα ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ από τις φορολογικές αρχές, μεταξύ 2012-14, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι δικαστικές αρχές της χώρας. Η ημερομηνία της δίκης, που θα διεξαχθεί σε δικαστήριο της Βαρκελώνης, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Διατρανώνοντας την αθωότητά της, η 45χρονη Σακίρα ανέφερε στα τέλη Ιουλίου ότι αρνήθηκε να συνάψει συμφωνία με την εισαγγελία και προτιμά να οδηγηθεί στα δικαστήρια αντί να δηλώσει ένοχη. Οι εισαγγελικές αρχές από την πλευρά τους ανακοίνωσαν λίγες ημέρες αργότερα ότι θα ζητήσουν να επιβληθεί στη σταρ ποινή κάθειρξης οκτώ ετών και πρόστιμο ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Σακίρα ζούσε στην Ισπανία από το 2011, όταν έγινε γνωστή η σχέση της με τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Πικέ. Διατήρησε όμως τη φορολογική έδρα της στις Μπαχάμες, που θεωρούνται «φορολογικός παράδεισος», μέχρι το 2015. Η Σακίρα υποστηρίζει ότι μέχρι το 2014 τα έσοδά της προέρχονταν κυρίως από τις διεθνείς περιοδείες της ή από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι The Voice στις ΗΠΑ και ότι δεν ζούσε πάνω από έξι μήνες τον χρόνο στην Ισπανία, ώστε να μεταφέρει τη φορολογική έδρα της σε αυτή τη χώρα. Θεωρεί επίσης ότι δεν βαρύνεται με κανένα χρέος αφού έχει ήδη καταβάλει 17,2 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία.

Shakira is ordered to stand trial over '£12million tax fraud' case https://t.co/UGsWUHWOmx

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 27, 2022