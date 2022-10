Τυφώνας Ίαν Φλόριντα: 23 νεκροί και καταστροφές

Μολονότι στη συνέχεια εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα (άνεμοι ταχύτητας μέχρι 110 χλμ/ώρα), οι ραγδαίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες σ’ αυτή την πολιτεία και στη Βόρεια Καρολίνα, όπου σε μερικές ζώνες έπεσαν ως και 20 εκατοστά βροχής. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους κατοίκους να συμμορφωθούν με τις εκκλήσεις των τοπικών αρχών για σύνεση. Ιδιαίτερα στη Νότια Καρολίνα, οι αρχές κάλεσαν τον πληθυσμό να μην οδηγεί σε πλημμυρισμένους δρόμους. «Είναι μια επικίνδυνη καταιγίδα που θα φέρει σφοδρούς ανέμους και πολύ νερό, όμως το πιο επικίνδυνο θα είναι το ανθρώπινο λάθος. Φανείτε ευφυείς, πάρτε σωστές αποφάσεις, επικοινωνείτε με τους οικείους σας και παραμείνετε σε ασφάλεια», έγραψε στο Twitter ο κυβερνήτης Χένρι Μακμάστερ.

Hurricane Ian slammed into South Carolina, making landfall after a destructive and deadly march across the Florida peninsula that washed away houses and stranding thousands https://t.co/7Nl8rjVqMg pic.twitter.com/jITD5URWy5

— Reuters (@Reuters) October 1, 2022