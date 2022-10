Πυρηνικά Ρωσία: Τρομακτικό μήνυμα Καντίροφ σε Πούτιν

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτης της Τσετσενίας και σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μικρής ισχύος πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, μετά τις νέες ήττες που υπέστη στο πεδίο της μάχης. Σε ανάρτησή του στο Telegram, στην οποία επικρίνει τους Ρώσους διοικητές επειδή εγκατέλειψαν την πόλη Λιμάν στην ανατολική Ουκρανία, ο Καντίροφ γράφει: «Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα, μέχρι την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις μεθοριακές περιοχές και τη χρήση μικρής ισχύος πυρηνικών όπλων». Οι δηλώσεις Καντίροφ γίνονται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να υποχωρεί στα μέτωπα του Χαρκόβου από την αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στην πόλη Λιμάν, στην ανατολική Ουκρανία, όπου μαίνονται συγκρούσεις με τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο Σέρχιι Τσερεβάτι εκπρόσωπος των ανατολικών ουκρανικών δυνάμεων. Νωρίτερα σήμερα ο στρατός της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι έχει “περικυκλώσει” πολλές χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες στη Λιμάν, έναν σιδηροδρομικό κόμβο κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα. «Οι ρωσικές δυνάμεις είναι περικυκλωμένες στη Λιμάν», είχε δηλώσει ο Τσερεβάτι στην ουκρανική κρατική τηλεόραση , όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax- Ukraine.

🇺🇲 This is by far the MOST HUMILIATING defeat for Putin. This is proof that Russia's Military Command becomes utterly incompetent when reletentlessly confronted, ergo this is the perfect time for NATO to invade Russia. pic.twitter.com/zqV9aNrFgE

«Οι ουκρανικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις εισήλθαν στη Λιμάν, στην επαρχία Ντονέτσκ», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας. Σε βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που συνοδεύει την ανάρτηση εμφανίζονται δύο Ουκρανοί στρατιώτες που κουνούν και στη συνέχεια κρεμούν την ουκρανική σημαία σε μια ταμπέλα που γράφει «Λιμάν», στην είσοδο της πόλης.

❗️Donetsk front. Ukraine. October 1. Soldiers of the Ukrainian army set up a flag at the entrance to Liman 🇺🇦 #UkraineInvasion #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/49AY9nC7Us

«Ξεδιπλώνουμε τη σημαία μας και την τοποθετούμε στη γη μας. Η Λιμάν θα είναι πάντα μέρος της Ουκρανίας», ακούγεται να λέει ένας από τους δύο χαμογελώντας.

❗️Donetsk front. Ukraine. The Ukrainian military entered the village of Stavki near Liman. The ring around the group of Russian terrorists in Liman is shrinking. 🇺🇦 #StopWarInUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/O10QaCkuDM

Σύμφωνα με τον Σέρχιι Τσερεβάτι, “περίπου 5.000 με 5.500 Ρώσοι” βρίσκονται μέσα και γύρω από τη Λιμάν τις τελευταίες ημέρες. «Όμως μετά τις πρόσφατες μάχες έχει μειωθεί ο αριθμός τους», είχε προσθέσει. Ο κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Λουχάνσκ Σέρχιι Γκαϊντάι είχε δηλώσει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται «στο καζάνι» της Λιμάν «έχουν τρεις επιλογές: να φύγουν, να πεθάνουν όλοι μαζί ή να παραδοθούν». Η απώλεια της Λιμάν θα αποτελέσει νέο πλήγμα για τον ρωσικό στρατό μετά τις πολλές στρατιωτικές ήττες που έχει υποστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου και την έναρξη της αντεπίθεσης του Κιέβου στο νότιο και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

⚡Official. #Russian troops near Liman are surrounded. The settlements of Yampol, Novoselovka, Shandrigolovo, Drobyshevo, Headquarters are released, stabilization measures continue there This was reported in OK "Vostok" 1/2 #Ukraine #Ukrainian #UkraineWar pic.twitter.com/pjV9Quv0R8

Departure from the surrounded Liman. A column of Russians tried to get out of the encirclement in civilian vehicles. As a result, dozens of burnt and torn warriors are lying along the road. #SlavaUkraini #UkrainianArmy #Ukraine #UkraineWillWin #UkraineRussianWar pic.twitter.com/E1ZCNDeiOw

