Μητσοτάκης – Γιούροβα Μαξίμου: Ενότητα, η καλύτερη απάντηση στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε την Παρασκευή (30/09) η Ευρωπαία επίτροπος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας Βέρα Γιούροβα. Σε ανάρτησή της μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κυρία Γιούροβα έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική και ανοιχτή συζήτηση» με τον Έλληνα πρωθυπουργό στην οποία συμφωνήθηκε ότι «η ισχυρή ενότητα της ΕΕ είναι η καλύτερη απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας σε βάρος της Ουκρανίας». «Συζητήσαμε και άλλα θέματα σχετικά με την έκθεση Rule Of Law συμπεριλαμβανομένων της κατάστασης στα μέσα ενημέρωσης και τις καταγγελίες για χρήση παράνομων λογισμικών» πρόσθεσε η κυρία Γιούροβα.

Η Ευρωπαία Επίτροπος καλοσώρισε, τέλος, τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων «συμπεριλαμβανομένων των υπό εξέταση αλλαγών για τον νόμο περί fake news κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού». «Με χαρά άκουσα την ανακοίνωση για περαιτέρω δικλείδες ασφαλείας και ελέγχους για τη λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας» κατέληξε η κυρία Γιούροβα σημειώνοντας ότι «συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση αυτή».

We had a constructive and open discussion with PM @kmitsotakis. We agreed strong EU unity is the best stance against Russia’s war in Ukraine.

We also discussed various issues covered in the #RuleOfLaw report, including situation of the media and the reported use of spyware. pic.twitter.com/3HuotnYNVS

