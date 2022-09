Σκύλος «κλαίει» πάνω από τα συντρίμμια: Ανατριχιαστικό βίντεο από την Ουκρανία

Ανατριχίλα και ρίγη συγκίνησης προκαλεί ένα βίντεο που δείχνει έναν πιστό σκύλο να κάθεται πάνω στα συντρίμμια του διαλυμμένου του σπιτιού και να θρηνεί την οικογένειά του, στο Ντρίπρο της Ουκρανίας. Το συγκλονιστικό βίντεο τραβήχτηκε λίγο μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς το βράδυ της Πέμπτης, στην ανατολική πόλη της Ουκρανίας, κοντά στη Ζαπορίζια. Ακίνητος και με τα μάτια δακρυσμένα, ο πιστός σκύλος, ο οποίος ήταν ο μόνος που διασώθηκε από τον βομβαρδισμό του σπιτιού του, κάθεται στα συντρίμμια, κάτω από τα οποία χάθηκε ολόκληρη η οικογένειά του. Μια γιαγιά, μια μητέρα και δύο παιδιά…

A faithful dog who does not leave his ruined home

He is the only one who survived after the "arrival". A whole family died under the rubble: a grandmother, a mother and two children. Arrival was yesterday in the city of #Dnipro. pic.twitter.com/4fytJ3bY6U

