Τυφώνας Ίαν Φλόριντα: Σαρωτικό το πέρασμα, σοκάρουν οι εικόνες

Σαρωτικό είναι το πέρασμα του τυφώνα Ίαν από τη Χερσόνησο της Φλόριντα, με ένα καταστροφικό τρίπτυχο «ισχυρών ανέμων, σφοδρής βροχόπτωσης και ιστορικού κύματος καταιγίδας» να προκαλεί σοβαρές πλημμύρες και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει πάνω από 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Φλόριντα μετά το πέρασμα του τυφώνα Ίαν, που ξέσπασε στα νοτιοδυτικά της πολιτείας την Τετάρτη. Αν και από το βράδυ της Τετάρτης αποδυναμώθηκε σε καταιγίδα κατηγορίας 1 (144χλμ/ώρα), όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, ο Ίαν πλημμύρισε την ακτογραμμή και κατέστρεψε υποδομές και περιουσίες, με τα επίπεδα των υδάτων είναι ακόμη αρκετά υψηλά και έτσι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να υποχωρήσουν τα νερά. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο, ο τυφώνας, κατηγορίας 4, είχε φτάσει στη δυτική ακτή της Φλόριντα -και συγκεκριμένα στο Κάγιο Κόστα- περίπου στις 3.05 μ.μ. (τοπική ώρα) την Τετάρτη με ανέμους κοντά στα 241χλμ/ώρα. Σε λίγη μόνο ώρα εισχώρησε στην ενδοχώρα.

Αξιωματούχοι σε όλη την πολιτεία συνέχισαν να εκδίδουν σοβαρές προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Προς το παρόν, ο τυφώνας Ίαν ισοδυναμεί με την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει σημειωθεί στη δυτική ακτή της Φλόριντα, ισοδυναμώντας με την ταχύτητα των ανέμων του τυφώνα Τσάρλι, το 2004. Μάλιστα, θα καταταγεί ως ένας από τους πέντε κορυφαίους τυφώνες που έπληξαν ποτέ τη χερσόνησο, πίσω από τους τυφώνες Άντριου (1992) και Μάικλ (2018).

Images capture flooding in Ft. Myers, Florida, as Hurricane Ian bears down on the state as a powerful Category 4 storm. https://t.co/OgCURVn1Qb pic.twitter.com/krILD5FNKL — ABC News (@ABC) September 28, 2022

Τυφώνας Ίαν: Σοκάρει ο μετεωρολόγος που «γραπώνεται» από μια πινακίδα

Βίντεο με την τρομακτική στιγμή όπου ένας μετεωρολόγος προσπαθεί να σταθεί όρθιος από τη μανία του αέρα και την καταιγίδα, κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο μετεωρολόγος Jim Cantore, προσπαθώντας να μην παρασυρθεί από τους θυελλώδεις ανέμουν, γονάτισε σε ένα κλαδί δέντρου που περνούσε εκείνη τη στιγμή και προσπάθησε να περπατήσει προς μια πινακίδα που ήταν κοντά του για να «γραπωθεί». Στην κομητεία Κόλιερ, οι αρχές έχουν κατακλυστεί από κλήσεις διάσωσης από το νερό. Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι βρίσκεται σε «λειτουργία διαλογής κλήσεων» και δέχεται πολυάριθμες κλήσεις για ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί από το νερό.

Top story: @CollinGrossWx: 'The one and only @JimCantore taking a beating in Hurricane #Ian’s vicious eyewall in Punta Gorda, Florida. Live on the @weatherchannel ' pic.twitter.com/zIRrJdr9Qd, see more https://t.co/C2LZMN4cFe — Javier Domínguez C. (@javierdmzc) September 29, 2022

my dad just sent me this video from Naples Florida Hurricane Ian #HurricaneIan #naplesflorida #naples pic.twitter.com/2jK6GErZjb — FOCUS Gradebook (@FOCUSGradebook) September 28, 2022

«Η πλειονότητα των κλήσεων στο 911 είναι διασώσεις από το νερό. Το νερό είναι παντού», δήλωσε στο CNN η επικεφαλής του γραφείου του σερίφη της κομητείας Κόλιερ. Μάλιστα, υποχρεωτική απαγόρευση κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ για όλη την κομητεία Κόλιερ από τις 10 (τοπική ώρα) το βράδυ της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες -Βάρκες και ΙΧ επιπλέουν στους δρόμους, δέντρα λυγισμένα στη μέση

Σχεδόν 2 εκατομμύρια πελάτες των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Φλόριντα ήταν χωρίς ρεύμα από τις 6 το απόγευμα την Τετάρτης, σύμφωνα με το PowerOutage.us. Αξιωματούχοι στο Κέιπ Κόραλ και την Πούντα Γκόρντα ανέφεραν ότι το κύμα καταιγίδας έθεσε ρεκόρ για τα υψηλότερα επίπεδα νερού που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στο Φορτ Μάιερς και τη Νάπολη. «Το κύμα καταιγίδας είναι πολύ μεγάλο. Βλέπουμε αυτοκίνητα και βάρκες να επιπλέουν στους δρόμους. Βλέπουμε δέντρα σχεδόν λυγισμένα στη μέση», δήλωσε αρχιτέκτονας από την Καλιφόρνια. «Υπάρχει αρκετό χάος στους δρόμους». «Βρίσκομαι εδώ από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, αυτή είναι στην πραγματικότητα – μακράν – η χειρότερη καταιγίδα που έχω δει ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος του Φορτ Μάιερς στο CNN.

my dad just sent me this video from Naples Florida Hurricane Ian #HurricaneIan #naplesflorida #naples pic.twitter.com/2jK6GErZjb — FOCUS Gradebook (@FOCUSGradebook) September 28, 2022

Περίπου το 96% του Φορτ Μάιερς είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα με χιλιάδες κατοίκους να βρίσκονται σε καταφύγια, ενώ η στάθμη των υδάτων στο Φορτ Μάιερς αυξήθηκε περισσότερο από 6 πόδια μέσα σε επτά ώρες. Γίνονται συνέχεια εκκλήσεις ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να βγουν από τα καταφύγια καθώς «δεν μπορούμε να ξέρουμε τι υπάρχει σε αυτά τα νερά, δεν είναι ασφαλή. Ξέρετε ότι μπορεί να πατήσετε σε συντρίμμια», ανέφερε ο δήμαρχος του Φορτ Μάιερς.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν μίλησε με τον δήμαρχο την Τετάρτη, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του. Οι δύο ηγέτες “συζήτησαν τις τρέχουσες ανάγκες του Φορτ Μάιερς, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των ηλικιωμένων μελών της κοινότητας, των οικογενειών που ζουν σε κινητά σπίτια και άλλων μελών της κοινότητας που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις επιπτώσεις της καταιγίδας”, σύμφωνα με το κείμενο της κλήσης που δόθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Τυφώνας Ίαν: Ο Ίαν παράγει ήδη επίπεδα ρεκόρ κύματος νερού

Μεγάλο μέρος της δυτικής-κεντρικής Φλόριντα και μέρη στην ενδοχώρα αντιμετωπίζουν «ιστορικό» κύμα καταιγίδας, βροχές και συντριπτικούς ανέμους. «Πρόκειται για θύελλα ανέμων, κύματος και πλημμύρας, όλα σε ένα», δήλωσε ο μετεωρολόγος του CNN, Τσαντ Μάιερς. Εικόνες και βίντεο έδειξαν εκτεταμένες πλημμύρες σε παράκτιες γειτονιές στη Νάπολη και το Fort Myers Beach. Διατάχθηκαν υποχρεωτικές εκκενώσεις για τις επικίνδυνες για πλημμύρες σε περιοχές της ακτής και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε όσους έμειναν πίσω να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους σε περίπτωση ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Στο σκοτάδι εκατομμύρια νοικοκυριά

Σχεδόν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα χθες βράδυ στη Φλόριντα, κυρίως γύρω από την τροχιά του κυκλώνα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage. Αρκετές κομητείες κοντά στην τοποθεσία όπου έφθασε πάνω από τη γη ο Ίαν ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου χωρίς ρεύμα. Ο δήμος Πούντα Γκόρντα βυθίστηκε επίσης στο σκοτάδι. Μέσα στη νύχτα, μόνο μερικά σπίτια εφοδιασμένα με γεννήτριες παρέμεναν φωτισμένα, κι οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν ήταν ο αέρας που λυσσομανούσε και η έντονη βροχόπτωση.

This is the current scene just outside Naples Fire Rescue Station #1 where city officials are riding out Hurricane #Ian as the eye pushes inland. More than 179,000 customers don't have power throughout Collier County. 📹: Mayor Teresa Heitmann pic.twitter.com/E88vj4FMWy — MyRadar Weather (@MyRadarWX) September 28, 2022

Μερικές ώρες νωρίτερα, η πόλη γνώρισε μια μικρή ανάπαυλα, καθώς βρισκόταν στο λεγόμενο μάτι του κυκλώνα. Όμως οι καταιγίδες και οι άνεμοι επέστρεψαν με ακόμα μεγαλύτερη δριμύτητα, ανατρέποντας ταμπέλες και παίρνοντας μαζί κομμάτια από στέγες και κλαδιά δέντρων. Στη Νάπολη, στη νοτιοδυτική Φλόριντα, πλάνα δείχνουν μία σκεπή σπιτιού να ξεριζώνεται από τη μανία του αέρα.

Τυφώνας Ίαν: Πού κατευθύνεται

Το επίκεντρο του Ίαν αναμένεται να κινηθεί πάνω από την κεντρική Φλόριντα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες είναι επίσης πιθανές στη νότια Φλόριντα, τη Τζόρτζια και τις παράκτιες περιοχές της Νότιας Καρολίνας. Οι κυβερνήτες της Βιρτζίνια, της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας έχουν ήδη κηρύξει τις αντίστοιχες πολιτείες τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι προειδοποιήσεις για καταιγίδες έχουν επεκταθεί προς τα βόρεια της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με την ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων. Η προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα επεκτάθηκε μέχρι το Surf City και εκδόθηκε προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα από τα βόρεια του Surf City μέχρι το Cape Lookout της Βόρειας Καρολίνας.

The onshore winds on Charlotte Bay in Punta Gorda, FL pushing the surge in tonight. #Hurricane #Ian is still lashing the state of #Florida. Live coverage continues on @weatherchannel. @TWCChrisBruin pic.twitter.com/SClou7ZAyb — Charles Peek (@CharlesPeekWX) September 29, 2022

Επειδή ο Ίαν πλησιάζει αργά τη στεριά, οι χειρότερες συνθήκες μπορεί να παραμείνουν σε ορισμένες περιοχές για οκτώ ή περισσότερες ώρες. Υπενθυμίζεται ο κυκλώνας Ίαν έπληξε την Κούβα την Τρίτη (27/9) στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους, βυθίζοντας όλο το νησί στο σκοτάδι και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm — Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022