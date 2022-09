Μακελειό σε σχολείο – Ρωσία: Απόφοιτος ο δράστης της επίθεσης με τους 13 νεκρούς

Ενας ένοπλος, που φορούσε μπλουζάκι με σβάστικα, σκότωσε σήμερα 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 7 παιδιά, και τραυμάτισε πάνω από 20 σε ένα σχολείο της Ρωσίας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανακοίνωσαν οι Αρχές. Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Ιζέφσκ της Ρωσίας, περίπου 970 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει την έρευνα σοβαρών εγκλημάτων, ανέφερε πως ο δράστης και αυτόχειρας φορούσε μπαλακλάβα και σημείωσε ότι εξετάζει τις πιθανές διασυνδέσεις του με νεοναζί. Η Ανακριτική Επιτροπή τον κατονόμασε: πρόκειται για τον Αρτέμ Καζάντσεφ, ηλικίας περί τα 30 και απόφοιτο του συγκεκριμένου σχολείου.

«Επί του παρόντος οι ερευνητές… διενεργούν έρευνα στην κατοικία του και μελετούν την προσωπικότητα του δράστη, τις απόψεις του και τον περίγυρό του. Ελέγχεται επίσης η πιθανή σχέση του με νεοφασιστικές απόψεις και με νεοναζιστική ιδεολογία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής. Η ίδια Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο μικρής διάρκειας που δείχνει το πτώμα του δράστη πεσμένο στο πάτωμα μιας τάξης με αναποδογυρισμένα έπιπλα και χαρτιά πεταμένα στο πάτωμα.

Ήταν ντυμένος στα μαύρα και στο μπλουζάκι του υπήρχε μια κόκκινη σβάστικα μέσα σε κύκλο. Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, οι έξι ενήλικες θύματα του δράστη ήταν δάσκαλοι και φρουροί ασφαλείας. Η ίδια πηγή ανακοίνωσε ότι 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 14 παιδιά, τραυματίστηκαν. Το πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο τους ερευνητές, μετέδωσε ότι ο δράστης έφερε δύο πιστόλια και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών. Το Ιζέφσκ, μια πόλη σχεδόν 650.000 κατοίκων, είναι η πρωτεύουσα της δημοκρατίας της Ουντμουρτίας στο κέντρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λίγο δυτικότερα της οροσειράς των Ουραλίων, που χωρίζει την Ευρωπαϊκή από την Ασιατική Ρωσία.

#Russia #Izhevsk #Terrorists

The gunman who killed 13 and injured 20 at School No. 88 in Izhevsk was reportedly wearing a t-shirt with 'a Nazi symbol' believed to be a swastika.

The killer shot the victims, including at least 5 aged 8-15, before turning the gun on himself. pic.twitter.com/JhFcNbOIGQ

— World News (@ne23614114) September 26, 2022