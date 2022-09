Λουίς Φλέτσερ: Πέθανε η ηθοποιός που είχε κερδίσει Όσκαρ για την ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου»

Τον θάνατο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, Λουίς Φλέτσερ, σε ηλικία 88 ετών ανακοίνωσε η οικογένειά της χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύπτεται η αιτία θανάτου της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας της ηθοποιού, η Φλέτσερ έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στο σπίτι της στη Γαλλία.

We just lost the great Louise Fletcher age 88.

We can't even begin to name all the great TV shows and Films she was in: One Flew Over the Cuckoo's Nest, Star Trek, Flowers in the Attic, Brainstorm, Exorcist 2, Maverick, Firestarter, Invaders From Mars, Twilight Zone etc. RIP pic.twitter.com/PWlV53coE4

