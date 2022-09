Ρωσία επιστράτευση: «Τελείωσαν τα παιχνίδια. Τώρα είστε στρατιώτες»

Ένα βίντεο δείχνει άνδρες στη Ρωσία που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της επιστράτευσης να μαθαίνουν για την αποστολή τους στο μέτωπο. Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter και αναδημοσιεύεται από τον Guardian. Ο αξιωματικός ακούγεται να λέει στους κληρωτούς ότι θα λάβουν εκπαίδευση δύο εβδομάδων πριν σταλούν στο μέτωπο και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τελείωσαν τα παιχνίδια. Είστε στρατιώτες τώρα».

Another revealing video. Scene inside a mustering station in Russia where an officer yells at angry, resentful men who have been mobilized.

“That’s it- playtime’s over. You’re soldiers now!”

pic.twitter.com/oTfomvgsUf

— Patrick Reevell (@Reevellp) September 23, 2022