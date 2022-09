Mεντβέντεφ χειρονομίες: Απρεπές ξέσπασμα του Ρώσου στους θεατές

O Ντανίλ Μεντβέντεφ για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να ελέγξει τα νεύρα του στη διάρκεια ενός αγώνα. Αυτή τη φορά στον προημιτελικό αγώνα με τον Σταν Βαβρίνκα, ο Ρώσος τενίστας έχασε την ψυχραιμία του και προχώρησε σε μια τουλάχιστον άκομψη ενέργεια προς τους θεατές που τον αποδοκίμαζαν.

Όταν βρέθηκε στο 0-2 του γ’ σετ ο Μεντβέντεφ πέταξε με δύναμη τη ρακέτα του, ακούστηκαν αποδοκιμασίες και ο Μεντβέντεφ στράφηκε προς αυτούς και με την κίνηση των χεριών του, τους χαρακτήρισε μαϊμούδες, με το επεισόδιο να διαρκεί για αρκετά δευτερόλεπτα. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς άλλο επεισόδιο, με τον Βαβρίνκα να κατακτά τη νίκη με 2-1 σετ και να δέχεται ιπποτικά τα συγχαρητήρια του Μεντβέντεφ.

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd – by calling them monkeys (?) – after they boo him for throwing his racket…

If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 22, 2022