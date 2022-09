Τρανς με τεράστια στήθη: Η καθηγήτρια που διχάζει

Ένα λύκειο του Καναδά δήλωσε ότι είναι παράνομο να επικρίνει και να σταματήσει μια τρανς καθηγήτρια από το να φοράει τεράστια προσθετικά στήθη μέσα στην τάξη. Η Kayla Lemieux, καθηγήτρια Τεχνολογίας Παραγωγής στο Oakville Trafalgar High School στο Οντάριο, φωτογραφήθηκε πρόσφατα να διδάσκει φορώντας μεγάλα ψεύτικα στήθη. Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις αναφορές ότι ορισμένοι μαθητές κάνουν κοπάνα από το μάθημα, το σχολικό συμβούλιο της περιφέρειας Halton υπερασπίστηκε την καθηγήτρια και δήλωσε ότι δεν θα απαντά πλέον σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα, επειδή πρόκειται για «προσωπικό ζήτημα». Η περιφέρεια ισχυρίστηκε επίσης ότι όποιου είδους παρέμβαση ή κριτική θα ήταν αντίθετη με τον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οντάριο.

Every parent needs to see what's coming to a school near them. Kayla Lemieux is it. They want to groom your kids away from the you. pic.twitter.com/had0RrCZ9x

— kue (@thekue20) September 21, 2022