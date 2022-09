Ρωσία επιστράτευση: Αναβρασμός μετά το διάγγελμα Πούτιν

Η απόφαση του Βλάντιμιρ Πούτιν για μερική επιστράτευση έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στο εσωτερικό της Ρωσίας, πυροδοτώντας έντονες διεθνείς αντιδράσεις και βγάζοντας χιλιάδες Ρώσους πολίτες στο δρόμο. Ηγέτες και αξιωματούχοι της Δύσης έσπευσαν να καταδικάσουν το διάγγελμα του Ρώσου προέδρου, στο οποίο προέβη στην ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τον γύρο του κόσμου κάνουν φωτογραφίες νεαρών που επιχειρούν να περάσουν σε γεωργιανό έδαφος, πυροδοτώντας χλευαστικά σχόλια από τη πλευρά των Ουκρανών, οι οποίοι κάνουν λόγο για «δειλία των ορκ», όπως αποκαλούν τους Ρώσους στην Ουκρανία. Οι πολίτες της Ρωσίας βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του προέδρου της χώρας, καθώς, όπως λένε στις διαδηλώσεις, δεν θέλουν «να πεθάνουν για τον Πούτιν».

Η καταστολή της διαμαρτυρίας είναι αναμενόμενα σκληρή, καθώς ο αριθμός των συλλήψεων στις διαδηλώσεις αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς. ΜΚΟ που παρακολουθούν τις συλλήψεις και δημοσιεύουν τον αριθμό τους ανεβάζουν το νούμερο κατά δεκάδες μέσα σε λίγα λεπτά. Επί του παρόντος, έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 1.000 πολίτες σε όλη τη Ρωσία, σε διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης.

Νεαροί Ρώσοι που αρνούνται να πολεμήσουν έχουν σχηματίσει ουρές στα σύνορα με τη Γεωργία, καθώς δεν μπορούν εύκολα με άλλο τρόπο να φύγουν από τη χώρα τους. Προβληματισμένοι είναι οι Γεωργιανοί, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, καθώς οι ροές Ρώσων μεταναστών είναι μεγάλες. Ελάχιστες αεροπορικές εταιρίες φαίνεται να εξυπηρετούν Ρώσους πολίτες που θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους μεταξύ των οποίων και η Emirates που βγάζει διαθεσιμότητα όμως μόνο σε ακριβό ναύλο. Το σύστημα της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας δεν δίνει διαθεσιμότητα σε φθηνό ναύλο (οικονομική θέση) κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι είτε έχει εξαντληθεί η συγκεκριμένη κατηγορία αεροπορικών εισιτήριων είτε αυτά δεν είναι διαθέσιμα.

Russian police arrested more than 1,100 people at protests against the partial mobilization announced by President Putin, says rights monitoring group OVD-Info. pic.twitter.com/wqr6jtHFNQ

Το φτηνότερο εισιτήριο για πτήση Μόσχα-Βελιγράδι, κοστολογείται στα 3.300 δολάρια η απλή μετάβαση για σήμερα 22 Σεπτεμβρίου. Η τιμή εισιτηρίου για την επόμενη πτήση, δηλαδή μία ημέρα αργότερα, αγγίζει έως και τα 5,600 δολάρια για πρώτη θέση. Η τιμή για τις πτήσεις από τη Μόσχα προς την Κωνσταντινούπολη ή το Ντουμπάι αυξήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, φτάνοντας έως και τα 9.200 ευρώ για απλή μετάβαση στην οικονομική θέση. Λόγω της διαταγής για επιστράτευση, οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες έχουν σταματήσει να πωλούν εισιτήρια σε άνδρες από 18 ως 65 ετών. Εισιτήρια θα μπορούν να πωληθούν μόνο κατόπιν έγκρισης από το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας.

Οι πτήσεις από τη Μοσχα στις πρωτεύουσες της Γεωργίας, της Τουρκίας και της Αρμενίας, που δεν απαιτούν την κατοχή βίζας για τους Ρώσους, κατέστησαν αδύνατες λίγα λεπτά μετά το διάγγελμα του Πούτιν. Περί τις 12 οι απευθείας πτήσεις από Μόσχα σε Αρμπαϊτζάν, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και Κιργιστάν δεν εμφανίζονταν καν στη σχετική ιστοσελίδα.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia.

Video: Ekho Kavkaza pic.twitter.com/3eFznx3dvf

— NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022