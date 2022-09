Ιράν – διαδηλώσεις για την 22χρονη Αμινί: Εκτός ελέγχου η κατάσταση, φόβος για πολλά θύματα

Χάος επικρατεί στο Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι έντονες διαμαρτυρίες για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται πως έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στα social media. Η Μαχσά Αμινί που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στην Τεχεράνη από την Αστυνομία Ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Αφού έπεσε σε κώμα για τρεις ημέρες, πέθανε την περασμένη Παρασκευή στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η 22χρονη γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε σε αίθουσα αστυνομικού τμήματος, όπου κρατούνταν μαζί με άλλες γυναίκες που είχαν συλληφθεί από την Αστυνομία Ηθών.

Οι διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν είναι μαζικές και βίαιες. Ο θάνατος της 22χρονης έχει προκαλέσει έντονη οργή. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι νεκροί μετά από το ξέσπασμα των διαδηλώσεων έχουν φτάσει τους 11. Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων σήμερα, επτά διαδηλωτές και τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής. Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν από τις δικαστικές αρχές να προσάγουν «όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες». «Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας προς την οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπούσας Μαχσά Αμινί και έχουμε ζητήσει από τις δικαστικές αρχές να εντοπίσουν όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στους δρόμους, αλλά και όσους θέτουν σε κίνδυνο την ψυχολογική ασφάλεια της κοινωνίας, και να τους αντιμετωπίσουν αποφασιστικά», ανέφερε η ανακοίνωση.

Anti-government protests in #Tehran continued Wednesday evening, September 21. Protesters near Tehran's Hafez Bridge chanted: "We will fight, we will die, we will take back #Iran !" #IranProtests #IranProtests2022 #MahsaAmini #Mahsa_Amini pic.twitter.com/GNIHqKH9C2

Δύο αστυνομικοί «που είχαν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τους ταραξίες» στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, και τη Μασχάντ (βορειοανατολικά) σκοτώθηκαν χθες με μαχαίρι, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας είχε σκοτωθεί την Τρίτη στη Σιράζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Από την πλευρά της η Διεθνής Αμνηστία επέκρινε «τη βίαιη καταστολή» και την «παράνομη χρήση χειροβομβίδων, σφαιρών από ατσάλι, δακρυγόνων, κανονιών νερού και γκλομπ με στόχο να διαλυθούν οι διαδηλωτές».

Την ίδια στιγμή, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις δεν υπάρχει πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει σύνδεση στο WhatsApp και στο Instagram. Όπως είναι φυσικό, χωρίς πρόσβαση στα social media είναι πολύ δύσκολο για τους διαδηλωτές να δημοσιεύουν βίντεο με τη δράση τους, ώστε να λάβουν μεγαλύτερη υποστήριξη για τις διαμαρτυρίες τους. «Έπειτα από απόφαση των αξιωματούχων, δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο Instagram από χθες Τετάρτη το βράδυ, ενώ η πρόσβαση στο WhatApp γίνεται επίσης με προβλήματα», μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Το μέτρο αυτό ελήφθη λόγω «των ενεργειών των αντιεπαναστατών κατά της εθνικής ασφάλειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», διευκρίνισε.

Η αστυνομία του Ιράν προσπαθεί να τερματίσει τις διαδηλώσεις. Γυναίκες, πολλές από τις οποίες είχαν αφαιρέσει τις μαντίλες τους, καθώς και άνδρες, συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως το Μασχάντ, το Ταμπρίζ, το Ραστ, το Ισφαχάν και το Κις. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν γυναίκες να στριμώχνονται από κρανοφόρους άνδρες και να ξυλοκοπούνται.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, σε κάποιες περιοχές διαδηλωτές πυρπόλησαν αστυνομικά τμήματα και περιπολικά και φώναξαν συνθήματα κατά του καθεστώτος. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ προχώρησε σε πολλές συλλήψεις. Η Αμινί έπεσε σε κώμα μετά τη σύλληψή της και πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και δήλωσε η οικογένεια. Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση.

Η ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και ξεκίνησε έρευνα. Ο θάνατος της Αμινί προκάλεσε τεράστιο κύμα οργής και τις χειρότερες διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν από το 2019. Οι περισσότερες επικεντρώνονται στις βορειοδυτικές επαρχίες όπου ζουν Κούρδοι, αλλά έχουν εξαπλωθεί και στην πρωτεύουσα, όπως και σε τουλάχιστον 50 πόλεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση βίας για να τις διαλύσει. Οι γυναίκες έχουν κεντρικό ρόλο στις διαδηλώσεις, ανεμίζοντας και καίγοντας τις μαντίλες τους, ενώ πολλές κόβουν τα μαλλιά τους δημοσίως. Στο βόρειο Ιράν πλήθος ανθρώπων που κρατούσαν ξύλα και πέτρες επιτέθηκαν εναντίον δύο μελών των δυνάμεων ασφαλείας που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, υπό τις επευφημίες του πλήθους.

Incredible video of protesters in #Iran destroying security vehicles. We’ve never seen these kinds of images in previous protests. The Iranian people’s quest for accountability remains the greatest fear of the mullahcracy of terror. #Mahsa_Amini pic.twitter.com/Clf4PNsVHL

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 21, 2022