Rafale Ελλάδα: Κόβει την ανάσα η θέα μέσα από το κόκπιτ

Τα γαλλικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη Rafale έκλεψαν την παράσταση στη φετινή Athens Flying Week 2022, που διοργανώθηκε πριν λίγες μέρες στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία εδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο από το πιλοτήριο του Rafale εν ώρα πτήσης πάνω από την Τανάγρα, με τη θέα από το κόκπιτ να είναι πραγματικά μαγευτική.

Cockpit view from a Hellenic Air Force Rafale at Tanagra Air Base! pic.twitter.com/LGv8ViwCaP

A Hellenic Air Force Rafale EG taxiing for takeoff at Tanagra Air Base. pic.twitter.com/xOxfgkyo5c

Rafale Solo Display is also at Athens Flying Week#Tanagra @AthensFlyinWeek @Armeedelairtest @PtisiMagazine @e_amyna pic.twitter.com/nl6dJ4139E

— MyronGian (@MyronGian) September 16, 2022