Τζένιφερ Λόπεζ – παιδιά: Οι συμβουλές της Λατίνας σταρ για σωστή ανατροφή

Η Τζένιφερ Λόπεζ λίγο καιρό πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της και στις επαγγλεματικές της υποχρεώσεις, παρευρέθηκε στην εκδήλωση Grameen America’s Raising Latina Voices και μίλησε μεταξύ άλλων για τη μητρότητα. Η 53χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, είναι μητέρα των 14χρονων διδύμων Εμ και Μαξιμίλιαν και κατά τη διάρκεια της ομιλίας της έδωσε συμβουλές και αναφέρθηκε στην ανατροφή των παιδιών της.

«Η καλύτερη συμβουλή που προσπάθησα να περάσω στα παιδιά μου ήταν ότι “μπορείς να είσαι όποιος πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι”. Βρες τον εαυτό σου και μην τα παρατάς. Μάθετε από ανθρώπους που τα έχουν πάει κάνει καλά στην ζωή τους και μετά πάρτε αυτές τις ιδέες, βελτιώστε τις και κάντε τις δικές σας» είπε αρχικά η Λατίνα σταρ. «Άκου τους γονείς σου, δεν είμαστε τόσο ανίδεοι όσο φαινόμαστε, όταν είσαι 14» είπε στη συνέχεια και αστειεύτηκε.

