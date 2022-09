Τομ Χάρντι – ζίου ζίτσου: «Σάρωσε» στο πρωτάθλημα ο ηθοποιός

Ο Τομ Χάρντι εξέπληξε τους θαυμαστές του, με τη συμμετοχή του σε πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών σε σχολείο στο Μίλτον Κέινς, όπου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Όπως αναφέρθηκε ο Χολιγουντιανός ηθοποιός είχε κανονίσει να συμμετάσχει κρυφά στους αγώνες, που ήταν ανοιχτοί τόσο σε συμμετοχές ανηλίκων, όσο και ενηλίκων. Ο Σον Ροσμπορόου, ο οποίος ήταν ένας από τους χορηγούς της εκδήλωσης, είπε ότι οι διοργανωτές γνώριζαν ότι ο διεθνούς φήμης ηθοποιός θα συμμετείχε στο πρωτάθλημα λίγες μόνο εβδομάδες πριν τον πρώτο αγώνα: «Μάθαμε ότι θα ερχόταν μερικές εβδομάδες πριν. Οι διοργανωτές το κράτησαν κρυφό, γιατί δεν ήθελαν να έρθουν άπειροι φαν, που θα του απαοσπούσαν την προσοχή».

Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες της Daily Mail, το πλήθος που παρακολουθούσε το πρωτάθλημα, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του, βλέποντας τον σταρ να κερδίζει αλλεπάλληλα τους αντιπάλους του, ενώ σχολιάστηκε πόσο «καταπληκτικός είναι στο ζίου ζίτσου». «Τα έκανε πολύ, πολύ καλά. Μπορούσες να δεις ότι είχε έρθει για να κερδίσει και ήταν εντυπωσιακός σε κάθε αγώνα» ανέφερε ο Ροσμπορόου σύμφωνα με τις πληροφορίες της Daily Mail.

Ο Χάρντι έδειξε τις δυνατότητές του στις πολεμικές τέχνες και όπως σημειώθηκε κατέπληξε τα πλήθη με τις γρήγορες νίκες του και σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο πόζαρε, φορώντας το χρυσό μετάλλιο και κρατώντας το πιστοποιητικό αναγνώρισης της νίκης του.

Ο Τομ Χάρντι, όπως έχει ανακοινωθεί, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία «The Bikeriders», μαζί με τον Όστιν Μπάτλερ, ο οποίος ενσάρκωσε τον Έλβις Πρίσλεϊ στην ομώνυμη ταινία. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα καθίσει ο Τζεφ Νίκολς για να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη, την ιστορία του φωτογράφου Ντάνι Λιόν και πιο συγκεκριμένα, του βιβλίου του που κυκλοφόρησε το 1967.

