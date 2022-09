Δένδιας Νέα Υόρκη: Σύντομη συνάντηση με τον Στόλτενμπεργκ

Με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ είχε σύντομη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας συζήτησε με τον κ. Στόλτενμπεργκ τόσο τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, είχα σύντομη συνάντηση με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο & την Ουκρανία – On the margins of #UNGA, Ι had a brief meeting [email protected]@jensstoltenberg. Focus on developments in Eastern Mediterranean & Ukraine», έγραψε στα social media ο υπουργός Εξωτερικών.

Το μήνυμα για τις απειλές της Τουρκίας

Τις απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, που αμφισβητούν ακόμη και την κυριαρχία των νησιών, θα παρουσιάσει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο πλαίσιο της 77ης εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον κ. Δένδια να τις χαρακτηρίζει «σαφή, υπαρκτή απειλή». «Θα συζητήσουμε εδώ με τους συναδέλφους μου υπουργούς Εξωτερικών, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πρώτα απ’ όλα την Ουκρανία και τις εξελίξεις μετά την ουκρανική αντεπίθεση», ανέφερε ο κ. Δένδιας σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στη συνάντηση.

«Αλλά, επίσης, θα έχω την ευκαιρία να δείξω στους συναδέλφους μου μια σειρά από ανακοινώσεις, δηλώσεις και απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου. Διότι αυτό πλέον έχει περάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο αποτελώντας μια σαφή, μια υπαρκτή απειλή κατά της κυριαρχίας της Ελλάδας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.