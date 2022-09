GNTM 5 – Σοφία Χατζηπαντελή: «Μπράβο φρυδού»

Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ o πέμπτος κύκλος του GNTM και στη θέση του guest κριτή είδαμε τη Σοφία Χατζηπαντελή. Το μοντέλο που κάνει διεθνή πορεία στο εξωτερικό ήρθε στην Ελλάδα και από την πρώτη στιγμή συγκέντρωσε άπειρα σχόλια για τα πυκνά και ενωμένα φρύδια της.

Η Σοφία Χατζηπαντελή μπήκε δυναμικά στο πλατό του ριάλιτι μοντέλων και μπορεί αρχικά στο Twitter να την σχολίασαν για την εμφάνισή της ωστόσο η στάση της απέναντι στις διαγωνιζόμενες, αλλά και η διαφωνία της με τους υπόλοιπους κριτές έκαναν πολλούς χρήστες να σταθούν στο πλευρό τους.

-Ekeis, you know, that thing, you know, the passion, you know.

Βασικά we don't know. #GNTMgr pic.twitter.com/NWCZfzCHDd

— Φακλάνα™ (@Faklana38) September 19, 2022