Πρίγκιπας Χάρι – κηδεία Ελισάβετ: Η στιγμή που σνόμπαρε τον βασιλιά Κάρολο

Στο στόχαστρο των οπαδών της βασιλικής οικογένειας βρέθηκε για άλλη μία φορά ο πρίγκιπας Χάρι, αφού εμφανίστηκε να σταματά να τραγουδά το «God Save the King» στο τέλος της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ. Η βιογράφος του Χάρι, Άντζελα Λεβίν, ήταν μεταξύ των πολλών που έκαναν retweet ένα απόσπασμα που φαινομενικά δείχνει τον δούκα του Σάσεξ στην τελετή στο Αββαείο του Γουέστμινστερ με σφιγμένα χείλη, την ώρα που οι υπόλοιποι γύρω του τραγουδούσαν τον ύμνο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου. Στο βίντεο φαίνεται επίσης ο βασιλιάς Κάρολος να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του καθώς όλοι τραγουδούν το «God Save the King» σε ένα συναισθηματικό τέλος στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο βασιλιάς δεν τραγούδησε τον ύμνο, ο οποίος είναι μια ωδή στον ίδιο, και φαινομενικά ούτε ο Χάρι, ο οποίος στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του ύμνου φαίνεται να σταματά να τραγουδά.

Η βασιλική σύζυγος Καμίλα τραγούδησε μέχρι το τέλος, όπως και η αδερφή του Κάρολου, πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της, αντιναύαρχος Τίμοθι Λόρενς. Το ίδιο έκανε και ο πρίγκιπας Άντριου αλλά και οι κόρες του πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία. Ένα προηγούμενο πλάνο έδειχνε επίσης τους άλλους ανώτερους βασιλικούς, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την οικογένειά του να τραγουδούν.

Όσο για την Μέγκαν Μαρκλ, είναι άγνωστο εάν τραγούδησε τον ύμνο – φόρο τιμής στον πεθερό της, καθώς ένα μεγάλο κερί, την έκοβε από τα τηλεοπτικά πλάνα με αποτέλεσμα να μην είναι ορατό το στόμα της. Μια πηγή από το περιβάλλον του Χάρι επέμεινε πως, παρά το γεγονός ότι το βίντεο έχει γίνει πλέον viral, ο δούκας του Σάσεξ, όντως τραγουδούσε τον ύμνο. Φαίνεται όμως, πως οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας δεν πείστηκαν, κατηγορώντας τον πως σνομπάρει τον νέο βασιλιά, παρά την υπόσχεσή του την περασμένη εβδομάδα να τον τιμήσει.

@SkyNews Prince Harry didn’t sing the National Anthem to his father 😡Total, utter, disrespect for his father, the nation, the Crown and the monarch that pays him. Strip him of all of his royal titles and funding. How much will NETFLIX want him then 😡😡😡

— Mike Murphy (@MikeMur33984871) September 19, 2022