Μάικ Τάισον υγεία: «Πάσχω από ισχιαλγία, όταν εκδηλώνεται δεν μπορώ ούτε να μιλήσω»

Και ενώ δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών που έδειχναν τον θρυλικό Μάικ Τάισον να μετακινείται στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι με αναπηρικό αμαξίδιο, ο άλλοτε πρωταθλητής βαρέων βαρών αποκάλυψε ότι πάσχει από ισχιαλγία. Πιο συγκεκριμένα ο Τάισον δήλωσε πως η συγκεκριμένη ασθένεια εκδηλώνεται δεν μπορεί ούτε να μιλήσει, προσθέτοντας ωστόσο πως αυτή την στιγμή είναι μια χαρά. «Πάσχω από ισχιαλγία, μία ασθένεια η οποία μια στο τόσο εκδηλώνεται. Όταν συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Ευχαριστώ τον Θεό που αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα στην υγεία μου. Τώρα είμαι μια χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Iron Mike», ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια από προβλήματα στην πλάτη του.

Υπενθυμίζεται πως ο φωτογραφικός φακός της New York Post κατέγραψε τον «Iron Mike» στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκεκριμένα τη στιγμή που ένας υπάλληλος έσπρωχνε ένα καροτσάκι στο οποίο ήταν καθισμένος. Μάλιστα ο Τάισον κρατούσε ένα μπαστούνι και σκούπιζε το πρόσωπό του με μια πετσέτα. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο «Iron Mike» δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με θαυμαστές του όταν του ζήτησαν να βγάλουν selfie. Σύμφωνα με την New York Post το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλές φήμες γύρω από την κατάσταση της υγείας του ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει «έξαρση ισχιαλγίας». Μάλιστα πριν από λίγο διάστημα ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε να πηγαίνει από το αυτοκίνητο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, χρησιμοποιώντας το ίδιο μπαστούνι που κρατούσε και στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες μέρες ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών μίλησε στο podcast του Hotboxin και αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του γύρω από τον θάνατο, καθώς μιλούσε με τον θεραπευτή του Σον Μακφάλαρντ, του οποίου το πεδίο εξειδίκευσης περιλαμβάνει το τραύμα και τον εθισμό. Ο πρώην πρωταθλητής, ο οποίος πρόσφατα γιόρτασε τα 56α γενέθλιά του, ήρθε αντιμέτωπος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με έναν δικό του προβληματισμό: «Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω εκείνα τα μικρά σημεία στο πρόσωπό μου και λέω, ουάου! Αυτό σημαίνει ότι το τέλος μου πλησιάζει. Πραγματικά σύντομα», είπε.

Όπως ανέφερε, οι παρατηρήσεις του προκύπτουν ακόμη και αφού έχασε 45 κιλά σε τρεις μήνες και επέστρεψε στην πυγμαχία. Υπήρξαν μάλιστα αναφορές, ότι φέτος θα πάλευε με τον YouTuber Τζέικ Πολ. Ο Τάισον, που μερικές φορές αποκαλείται «Ο πιο Κακός Άνθρωπος του Πλανήτη», δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι το να έχεις πολλά χρήματα δίνει σε κάποιον μια ψευδή αίσθηση αήττητου και ασφάλειας: «Ακόμα και τώρα, τα χρήματα δεν σημαίνουν κάτι για μένα. Πάντα το λέω στους ανθρώπους, που πιστεύουν ότι τα χρήματα θα τους κάνουν ευτυχισμένους. Είναι ακριβώς αυτό, μία ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Πιστεύεις ότι τίποτα δεν μπορεί να συμβεί. Δεν πιστεύετε ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να καταρρεύσουν; Πιστεύεις ότι είσαι ανίκητος όταν έχεις πολλά χρήματα, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τάισον μιλά δημόσια γι’ αυτό που αποκαλεί «ημερομηνία λήξης». Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου για την ψυχεδέλεια, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, είπε ότι με τη χρήση ενός παραισθησιογόνου δηλητηρίου του φρύνου έχει πάει σε «ταξίδια» και είδε την ομορφιά του θανάτου. «Η ζωή και ο θάνατος και οι δύο πρέπει να είναι όμορφες, αλλά ο θάνατος έχει κακή απόδοση. Ο φρύνος με δίδαξε ότι δεν πρόκειται να είμαι εδώ για πάντα. Υπάρχει ημερομηνία λήξης», ανέφερε ο μποξέρ.

Ο πρώην πρωταθλητής της πυγμαχίας Mάικ Τάισον λέει ότι καπνίζει το δηλητήριο του φρύνου έως και τρεις φορές την ημέρα για την ισχυρή ψυχεδελική του δράση και ισχυρίζεται ότι τον έχει κάνει πιο δημιουργικό και συγκεντρωμένο και με τη χρήση αυτή, είναι σε θέση να οραματιστεί μια ζωή πέρα ​​από τον θάνατο. Το δηλητήριο φρύνων είναι βαρύ παραισθησιογόνο και η κατοχή του είναι παρόνομη στις ΗΠΑ. Οι τοξικές εκκρίσεις του φρύνου της ερήμου Σονοράν, που απωθούν τα αρπακτικά ζώα, μετατρέπονται σε μια ξηρή πάστα που καπνίζεται και οδηγεί γρήγορα σε πολύ έντονη επήρεια, σύμφωνα με το Κέντρο Εθισμού. Μάλιστα, η χρήση μπορεί να καταστήσει σωματικά ανύμπορο έναν άνθρωπο για περίπου μισή ώρα.

