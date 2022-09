Βασιλική οικογένεια – δημοτικότητα: Έρευνα αποκαλύπτει ποιο μέλος είναι το πιο δημοφιλές

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι πλέον το δημοφιλέστερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Η δημοτικότητα του νέου πρίγκιπα της Ουαλίας στη Βρετανία εκτοξεύθηκε στα ύψη, για την ακρίβεια στο 84%, ενώ ακολουθεί κατά πόδας η σύζυγός του, Κέιτ, που είδε τα ποσοστά της να αυξάνονται στο 80%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της YouGov, 10 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τον βασιλιά Κάρολο Γ’, που χαίρει της εκτίμησης του 70% των Βρετανών (+16% από τον περασμένο Μάιο).

Η ίδια σφυγμομέτρηση καταγράφει άνοδο της δημοτικότητας και για τον αδελφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον Χάρι (+15% στο 47%), που παραμένει «διχαστική» προσωπικότητα, καθώς το 46% εξέφρασε γι’ αυτόν αρνητική γνώμη, ενώ η σύζυγός του, Μέγκαν, παραμένει μη δημοφιλής για το 60% των ερωτηθέντων και μόνο το 30% αντιμετωπίζει θετικά την πρώην ηθοποιό και από το 2018 μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και δούκισσα του Σάσεξ.

