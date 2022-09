Βαλερί Πολιακόφ Διάστημα: Πέθανε ο κοσμοναύτης με το ρεκόρ παραμονής

Ο Σοβιετικός και Ρώσος κοσμοναύτης, Βαλερί Πολιακόφ πέθανε σε ηλικία 81 ετών, όπως ανακοίνωσε η κρατική ρωσική Υπηρεσία Διαστήματος, Roscosmos. Το 1995, σημείωσε ρεκόρ παραμονής στο Διάστημα, στο οποίο παρέμεινε 437 ημέρες. Ο Πολιακόφ στάλθηκε στον διαστημικό σταθμό Mir που βρισκόταν σε τροχιά την 1η Αυγούστου 1994 και επέστρεψε στη Γη στα τέλη Μαρτίου 1995.

Valery Polyakov, Soviet/Russian cosmonaut, the holder of the record for the longest single stay in space (437 days on Mir Station) passed away at the age of 80. May he rest in peace! pic.twitter.com/g8ru5OTiFS

— Katya Pavlushchenko (@katlinegrey) September 19, 2022